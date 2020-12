Penedense convoca associados para eleições de diretores do clube

Clube ribeirinho lançou edital de convocação nesta terça-feira, 15 de dezembro

O Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Penedense convocou os associados do clube de futebol mais antigo de Alagoas para participarem da eleição da Diretoria do Clube.

A eleição está marcada para o dia 28 de dezembro, das 15h às 17h, na sede do clube.

As chapas interessadas deverão apresentar seus pedidos de inscrição, nas exigências elencadas no Estatuto do Penedense, ao Presidente do Conselho Deliberativo, no prazo de cinco dias, contados a partir da publicação do presente Edital.

