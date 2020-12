Penedo Luz destaca cartões postais e celebra o nascimento de Cristo

Natal é tempo de celebrar o nascimento do Cristo, fato que mudou a história da humanidade e está representado no Penedo Luz. Passagens bíblicas que contam como Deus se fez entre nós, em corpo humano, estão abertas para visitação pública em cartões postais da Cidade dos Sobrados.

Os marcos que enaltecem a fé cristã, reconstituídos no Penedo Luz, começam na Praça Jácome Calheiros. Ao lado do Colégio Imaculada Conceição, a torre luminosa erguida na Praça do Coreto – como é mais conhecida – remete à Estrela de Belém, referência ao local de nascimento do Menino Jesus, em Jerusalém.

Guiados pelo ponto celestial, os reis magos localizaram o refúgio de José, Maria e seu filho, representado conforme o Novo Testamento. A manjedoura divina ilumina a Praça Barão de Penedo, situada entre a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Oratório da Forca, a Catedral Diocesana e a Casa de Aposentadoria, monumentos da cidade histórica.

O passeio de fé e libertação continua em meio a atrativos turísticos da Ouro Preto do Nordeste. No cais ribeirinho, anjos iluminados anunciam a boa nova. Outra instalação alusiva à estrela-guia sinaliza que o tempo é de reflexão. Um túnel feito com luzes indica que o Caminho está ao alcance de qualquer um que conheça a Palavra.

À margem do rio São Francisco, a Prefeitura de Penedo também instalou referências ao Papai Noel, símbolo incorporado ao espírito natalino. A casa do simpático senhor de barbas brancas, roupa e gorro vermelho está montada na Praça 12 de Abril.

O cenário para tradicionais fotos de fim de ano é único no mundo, com a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, a Pousada Colonial e o Museu do Paço Imperial ao fundo, cartões postais que ganharam iluminação especial para o Penedo Luz.

A inovação lançada pelo governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes destaca ainda o Largo da Igreja São Gonçalo. No calçadão que permite aos pedestres contemplar o acervo da cidade, de forma tranquila e segura, a imponência do Theatro Sete de Setembro – a primeira casa de espetáculos de Alagoas – pode ser melhor observada.

Ao lado do espaço cultural recuperado e modernizado, a Casa do Patrimônio instalada pelo Iphan no primeiro andar do antigo ‘prédio da lotérica’ também tem suas características arquitetônicas reveladas sob novas perspectivas.

Não há turista ou nativo que deixe de reparar na riqueza artística e cultural concentrada na Avenida Floriano Peixoto, personagem fundamental para a consolidação da República do Brasil, homenageado com busto que a tudo observa, em local privilegiado no Centro Histórico de Penedo, patrimônio tombado em nível nacional.

Música no Penedo Luz

Além da iluminação temporária, o Penedo Luz acrescenta um atrativo a mais para moradores e visitantes. Músicos e bandas locais se apresentam na Praça 12 de Abril a partir das 17 horas, projeto criado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ) para ambientar o pôr de sol na orla, ao som de músicas natalinas.

Nesta segunda-feira, 28, Kauê Sax e Seresta Vanguarda fazem as honras da casa. Amanhã, as atrações são Cláudio Sax e o cantor D’Melo. Na quarta-feira, 30, Cláudio Sax volta ao palco, com Luciano dos Teclados.

Para encerrar 2020, a Prefeitura de Penedo preparou um show pirotécnico que poderá ser visto da Praça 12 de Abril, anúncio da chegada do novo ano, colorido pelo Penedo Luz.

A iluminação especial será desmontada somente em 11 de janeiro, um dia após a maior celebração religiosa da região do Baixo São Francisco alagoano e sergipano, a procissão fluvial de Bom Jesus dos Navegantes, santo padroeiro do povo ribeirinho.

Por Fernando Vinícus / DECOM PMP