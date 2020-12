Penedo registra a 24ª morte por COVID-19

O boletim sobre a pandemia da Covid-19 em Penedo desta terça-feira, 28 de dezembro, informa o 24º óbito no município causado pelo novo coronavírus.

A vítima tinha 54 anos de idade e não apresentava comorbidades, ou seja, não era acometida por doenças que, associadas à covid, aumentam o risco de morte nas pessoas infectadas pelo vírus que já matou mais de 190 mil pessoas no Brasil.

O óbito do homem que residia no Dom Constantino (bairro com a maior taxa de Covid-19 no município) ocorreu no hospital regional da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, segundo o registro da Secretaria de Estado da Saúde.

Os dados atualizados sobre a pandemia em Penedo mostram ainda que, das 1.767 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, 1.618 estão curadas. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) monitora atualmente 27 pessoas e informa que há um caso suspeito e 1.608 descartados.

Maior incidência

Os dados da SEMS Penedo indicam ainda que a maior taxa de incidência de Covid em Penedo, seja na cidade ou na zona rural, continua sendo no bairro Dom Constantino, com 547 casos confirmados até hoje.

O bairro Santa Luzia (Barro Duro) ultrapassou 300 registros, chegando a 304, enquanto que o centro da cidade reúne 261 contágios por Covid. No bairro Raimundo Marinho foram notificados 165 casos e no Senhor do Bonfim 155 até este início da última semana do ano.

Ainda dentro da cidade, mas com incidência de Covid abaixo de cem casos, estão os bairros Santo Antônio (Barro Vermelho/77), Santa Izabel (Cacimbinhas/70) e Santa Cecília, popular Matadouro, que acumula 18 registros.

Na zona rural de Penedo, o maior número de casos confirmados de Covid-19 está nos dois núcleos da Cooperativa, comunidades vizinhas que totalizam 52 ocorrências.

O povoado Tabuleiro dos Negros continua com 47 registros, enquanto que em Palmeira Alta reuniu 36 casos. O povoado Santa Margarida tem 20 registros; Capela continua com dez confirmações e a Ponta Mofina tem seis ocorrências.

A Prefeitura de Penedo informa que a Unidade de Referência em Síndromes Gripais está funcionando no posto de saúde da Cohab, no espaço anexo onde eram atendidos os moradores do Conjunto São José. O novo centro de triagem para Covid da SEMS funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

DECOM / PMP