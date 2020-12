Peões cancelados agitaram o confinamento em A Fazenda 12 · .

Não dá para negar que os participantes mais polêmicos foram justamente os que colocaram fogo no feno em A Fazenda 12. Luiza Ambiel, por exemplo, se tornou o nome mais comentado da edição. A ex-musa da Banheira do Gugu protagonizou brigas memoráveis por motivos até banais, como o episódio do doce de leite na TPM.

Porém, tanto Luiza quanto outros participantes do reality acabaram morrendo pela boca. Apesar de gerarem conteúdo com as polêmicas na sede, foram desaprovados pelo grande público e acabaram eliminados da disputa.

O . rememora os peões e peoas “cancelados” –como se costuma falar no universo das redes sociais– que marcaram A Fazenda 12. Confira:

Reprodução/record

Fama de fofoqueira eliminou Luiza do jogo

Luiza Ambiel

A peoa merece o topo da lista, afinal, foi quem mais movimentou a competição. Ela foi a primeira participante a protagonizar uma discussão ao vivo, quando bateu de frente com o cantor Biel, que depois se tornou seu aliado no jogo.

Apesar de ser uma das preferidas da edição, a atriz começou a cair em desgraça na metade do jogo. A queda teve início quando ela resolveu fazer uma fofoca a respeito de uma declaração que tinha sido feita por Mariano sobre o cantor Biel.

A partir daquele momento, ela passou a ser conhecida como a fofoqueira da casa. Mateus Carrieri, Stéfani Bays e Raissa Barbosa foram alguns dos confinados que reprovaram a atitude da peoa.

Ao contar para Biel sobre a fala de Mariano, Luiza acabou se tornando a fiel escudeira do cantor. Ela também uniu forças com Victória Villarim, MC Mirella e Juliano Ceglia. O grupo acabou perdendo a mão por passar a maior parte do tempo falando mal dos outros participantes.

Além da aliança duvidosa, Luiza promoveu uma “reunião de condomínio” com os confinados e disse que Mariano tinha mentido para Jakelyne Oliveira sobre estar solteiro. Ela ainda envolveu Raissa Barbosa ao falar que a modelo tinha falado sobre um possível beijo entre a Miss Brasil 2013 e Lipe Ribeiro.

Naquele dia, Luiza praticamente assinou sua carta de eliminação do reality. A reunião resultou em um surto de Raissa, que tem a síndrome de Borderline. MC Mirella e Victória Villarim também se envolveram na briga. A atitude das três peoas pegou mal do lado de fora.

Com o comportamento reprovado pela maioria dos fãs do programa, Luiza foi eliminada em uma roça contra Mateus Carrieri e Mirella.

REPRODUÇÃO/RECORD

A funkeira Mirella durante formação de roça

MC Mirella

A cantora foi outra participante que rendeu muitos comentários nas redes sociais. Ela entrou mais contida no reality rural, conquistou novos fãs, mas também sofreu uma reviravolta no jogo.

Ao se aliar com Luiza, Biel, Juliano e Victória, a MC se afastou de outros participantes. Ao protagonizar uma briga com Raissa, após a formação de uma das roças, a famosa começou a cair no conceito do público. Por diversas vezes, ela foi chamada de infantil e suas atitudes deixaram a desejar.

No entanto, a aliança com o grupo Bico Preto não durou muito tempo. Os fãs de Mirella demonstraram preocupação com a fama dela fora do programa e enviaram um carro de som que tinha como objetivo alertá-la sobre as más companhias.

A mensagem pedia que ela se afastasse de Biel e Juliano. Naquele momento, Luiza já tinha deixado o reality e Victória estava prestes a ser eliminada. Ao receber a dica, a MC mudou da água pro vinho.

Antes de buscar a redenção por completo, Mirella protagonizou algumas brigas com Lidi Lisboa. Uma das tretas acabou viralizando na internet. A atriz se revoltou com uma punição que aconteceu após uma atitude da funkeira. “Sua vaca”, gritou a estrela de Jezabel.

Depois disso, aos poucos, a cantora assumiu uma postura mais tranquila no jogo. Ela voltou a falar com Raissa, se aproximou muito mais de Stéfani Bays e até parou de brigar com Lidi. O público, porém, não engoliu a mudança de comportamento da MC e a eliminou assim que ela caiu na roça.

reprodução/record

Aos prantos, Victória deixou o jogo

Victória Villarim

A modelo Victória Villarim recebeu o título de planta por muitos telespectadores, mas nem por isso poderia ficar de fora desta retrospectiva. Quando entrou no reality rural, ela tinha uma postura meiga e amigável com todos, mas mudou completamente ao se aliar a Luiza, Biel, Mirella e Juliano.

A ex-peoa tinha se tornado muito amiga de Jojo antes de se juntar aos Bicos Pretos. Ela bem que tentou se manter longe das polêmicas, mas acabou dando declarações que não pegaram bem na ótica do público do programa. Na tentativa de manter uma imagem de “boa-moça”, se perdeu nos momentos em que começou a falar mal de outros participantes.

O episódio em que Victória, Mirella e Luiza partiram para cima de Raissa colaborou muito para sujar a imagem da modelo. Em uma roça com Tays Reis e Lipe Ribeiro, ela acabou eliminada.

reprodução/record

Cansado, Juliano pediu para ser eliminado

Juliano Ceglia

Mais um integrante do grupo de Luiza e Biel caiu do cavalo ao ser enviado à roça. Juliano Ceglia recebeu muitas críticas por detonar os outros confinados da sede. O jornalista costumava falar muito mal, principalmente, de Jojo Todynho, mas, na frente da funkeira, escondia as garras.

Após a saída de Victória e Luiza, o ex-participante assumiu um discurso de desistência. Ele disse, por diversas vezes, que tinha vontade de deixar o jogo para matar a saudade dos filhos, mas nem todo mundo engoliu a justificativa do bike-repórter.

Nas redes sociais, muito se falou que Juliano estava pedindo para sair pois percebeu que o grupo Bico Preto estava se desmanchando. Naquela ocasião, MC Mirella já havia se afastado dele e de Biel após receber a mensagem do carro de som. O jornalista deixou o reality em uma berlinda com Tays Reis e Mateus.

Apesar das intrigas, ele demonstrou ter sangue nos olhos na hora de competir nas provas e também movimentou o jogo da maneira que conseguiu.

Reprodução/record

Biel foi indicado a diversas roças em A Fazenda 12

Biel

Dentre todos os integrantes do criticado grupo Bico Preto, Biel foi o único que conseguiu chegar na final do programa. O cantor voltou de muitas roças e conquistou uma parcela do público do reality. No entanto, o passado de Biel ainda o condena, e ele não deixou de ser alvo de críticas nas redes sociais.

O músico entrou no programa da Record com o objetivo de limpar a barra após se envolver em polêmicas. Porém, em diversos momentos, mostrou ser uma pessoa egocêntrica e debochada.

A relação conturbada do cantor com a funkeira Jojo Todynho foi a narrativa que permeou sua participação no jogo. Mesmo tentando se acertar com a concorrente, Biel costumava falar mal dela pelas costas e chegou a fazer um comentário bastante desagradável ao comparar o corpo de MC Mirella com o de Jojo.

reprodução/record Mateus se deu mal ao trair Jojo Todynho

Mateus Carrieri

O ator Mateus Carrieri é a definição da frase “nadou, nadou e morreu na praia”. Depois de protagonizar uma das cenas mais emocionantes da edição, quando venceu Luiza Ambiel na roça, ele começou a cavar a própria cova.

Depois de muitas brigas, ele se aproximou de Biel. Até aí, tudo bem. Afinal, ele sempre bateu na tecla de que as pessoas evoluem, por isso, as relações mudam. Porém, o que pegou mal para o artista foi ter traído a amizade grandiosa que tinha com Jojo Todynho.

Pouco antes de deixar o programa, em uma roça contra Jojo e Lidi, Mateus disse a Biel e Tays Reis que gostaria de ir para a final com o casal. Ou seja, ele excluiu Jojo da disputa pelo prêmio milionário.

A declaração do peão não pegou bem nas redes sociais, e ele acabou sendo visto como o falso da história. Após deixar o confinamento, Carrieri explicou que não houve maldade em seu comentário. “Longe de mim querer magoar os fãs da Jojo que sempre torceram por mim”, disse durante a Cabine de Descompressão.

Reprodução/record

Bombeiro do The Circle esteve em A Fazenda 12

JP Gadêlha

O bombeiro galã foi um dos primeiros eliminados do programa da Record. Antes de entrar na sede, o militar já havia participado de outro reality: o The Circle Brasil, da Netflix.

Nas redes sociais, JP conquistou uma quantidade de admiradores, principalmente por defender causas sociais. Em A Fazenda 12, ele não protagonizou cenas muito marcantes.

O que acabou pesando para a eliminação do peão foi o fato de ele ter participado de uma conversa com um tom bastante questionável, na qual Biel tinha comparado os corpos de MC Mirella e Jojo Todynho. Como ele se manteve calado com o comentário do cantor, muitos internautas questionaram onde tinha ido parar a militância que ele promovia no Twitter.

JP deixou o confinamento em uma roça contra Lidi e Luiza Ambiel. No Hora do Faro, o bombeiro explicou que não entendeu o sentido do comentário que tinha sido feito por Biel, mas admitiu que se arrependeu da aproximação com o músico.