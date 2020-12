Peões eliminados já estão confinados para reta final de A Fazenda · .

Os peões eliminados de A Fazenda 12 já estão confinados para voltarem à casa na reta final do reality show. A Record havia enviado para os participantes que deixaram a atração avisos de que todos estavam convocados para retornar ao confinamento.

A volta dos ex-participantes será para participarem de atividades com quem ainda estiver na casa, mas sem a possibilidade de disputar o prêmio principal de R$ 1,5 milhão. Para o retorno, os participantes terão que repetir o isolamento social e a realização de testes para a Covid-19.

Na manhã deste sábado (5), Lucas Strabko, o Cartolouco, publicou uma foto em seu Instagram, avisando que já estava confinado. “Vamos voltar para Fazenda! Esse é o tweet. Já estamos confinados de novo para a reta final”, escreveu ele para seus seguidores.

Cartolouco também gravou vídeos em que mostra o quarto que está confinado e a interação com outros participantes que também já estão no local. O jornalista contou que Rodrigo Moraes, Fernandinho Beat Box e Juliano Ceglia estão em quartos próximos ao dele.

Segundo o ex-peão, a última eliminada de A Fazenda 12, Jakelyne Oliveira, irá direto para o confinamento, mesmo tendo sido eliminada essa semana.

Confira a foto publicada por Cartolouco:

Inscreva-se no canal do .no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#19 – As maiores decepções de A Fazenda 12” no Spreaker.