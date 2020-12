‘Perder um jogo era como perder uma Guerra Mundial’

Em entrevista ao podcast “Greatest Game“, comandado pelo ex-zagueiro Jamie Carragher, o também ex-defensor Jonathan Woodgate lembrou seus fracassados tempos de Real Madrid.

Atualmente trabalhando como treinador (ele comandou o Middlesbrough, da Inglaterra, até junho deste ano), Woodgate iniciou sua carreira de jogador com enorme destaque, passando bem por Leeds United, Newcastle e seleção da Inglaterra antes de ser contratado pelo Real em 2004/05, por 13,5 milhões de libras.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O britânico, porém, chegou a Madri com uma grave lesão nas costas, que o atormentou durante toda a sua passagem pela Espanha. A maior prova disso é que, nos cerca de três anos em que ele defendeu a camiseta merengue, fez apenas 14 partidas.

Ainda assim, ele guardou muitas lembranças de ter jogado ao lado dos “galácticos”, como Ronaldo “Fenômeno”, Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Casillas, Raúl e outras lendas.

“Tive muitos treinadores no Real. Camacho, Vanderlei Luxemburgo… A língua (espanhola) era complicada, mas aprendi bastante. No começo, foi um pesadelo, com o idioma diferente, as lesões… Mas estive ao lado de jogadores extraordinários”, lembrou.

“Roberto Carlos, Ronaldo… Os brasileiros me ajudaram muito. Quando você vai para um clube tão grande, não pode perder nem nos treinos. No Real, perder uma partida era como perder a Guerra Mundial”, exagerou.

Jonathan Woodgate no banco durante Real Madrid x Olympiacos, em 2005 Getty Images

“Quem mais me surpreendeu foi o (meia) Guti, sobretudo por como ele controlava a bola com elegância. Era incrível estar ao lado dele nos exercícios de posse de bola, com aquela canhota dele”, exaltou.

Woodgate também recordou como soube do interesse do Real Madrid.

“Meu agente disse que o Real estava me acompanhando desde que joguei a Champions com o Leeds United. Ficaram monitorando minha evolução, mas fui para o Newcastle. Ali, eles também seguiram me acompanhando”, ressaltou.

“Estávamos fazendo uma grande Champions, quando veio um jogo contra o Olympique de Marselha, que tinha o Drogba. Eu estava no meu auge e sabia que era minha grande oportunidade. Fui bem, mas o Real Madrid contratou o Walter Samuel, da Roma, que era uma ‘rocha’ na defesa. Pensei que tudo tinha acabado pra mim”, confessou.

“Então, meu agente me ligou e me disse: ‘O Real vai oferecer 13 milhões de libras ao Newcastle por você hoje à noite. O que você quer fazer?’. E eu respondi: ‘O que você acha?’. Qualquer jogador com ambição gostaria de defender a maior equipe do mundo”, finalizou.

Após sua fracassada passagem pelo Santiago Bernabéu, Woodgate defendeu Tottenham, Stoke City e Middlesbrough, clube pelo qual encerrou a carreira, em 2015/16.