Péricles Bassols deixa Esporte Interativo para voltar à arbitragem

Péricles Bassols será comentarista da Turner, pelos canais Esporte Interativo, até o próximo domingo, 27, quando deixa a função para assumir um novo desafio na carreira: a de árbitro de vídeo internacional da Fifa. A decisão foi tomada graças uma mudança de regra da entidade máxima do futebol.

– A notícia da criação do quadro de VAR Internacional, anunciada há dois meses pela FIFA, somada a recente notícia de que os árbitros brasileiros podem ir até 55 anos, me fez tomar a decisão de tentar realizar sonhos e coisas possíveis enquanto estiver como árbitro – argumentou.

Bassols, que integra o quadro de comentaristas do EI desde maio de 2019, um dia após deixar de apitar profissionalmente, falou ainda sobre a dificuldade da tomada de decisão de abandonar o trabalho atual e sobre a nova oportunidade de carreira com a mudança de regra da Fifa.

– A decisão de voltar ao meio da arbitragem foi muito difícil por vários motivos. Já estava adaptado a São Paulo, muito integrado e muito apaixonado pela função de comentarista na Turner, onde aprendi muito e fiz grandes amigos. Mas a possibilidade de realizar alguns sonhos, de voltar a um meio que tanto amo, saber que ia ser bem recebido nesse meio, me encorajaram na perspectiva de voltar e trilhar uma grande carreira no tempo que resta, buscando ainda ser melhor do que eu fui enquanto árbitro – concluiu.