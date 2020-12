Período de inscrição para o Enem PPL 2020 termina no dia 11

O período de inscrição para aqueles que desejam participar do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2020 se encera na próxima sexta-feira, dia 11 de dezembro. De acordo com o edital, as provas do Enem PPL 2020 ocorrerão nos dias 23 e 24 de fevereiro nas unidades que aderiram ao exame.

Como o nome indica, o Enem PPL é voltado para pessoas privadas de liberdade ou adolescentes que se encontram sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Desse modo, a inscrição dos interessados só pode ser feita pelos responsáveis pedagógicos dos órgãos de administração prisional e socioeducativa que firmaram termo de adesão junto ao Inep. O último dia para o envio do termo de adesão foi 27 de novembro.

Um dos critérios estabelecidos pelo Inep para a adesão diz respeito ao espaço físico. Desse modo, as unidades devem ter um local coberto, silencioso, com boa iluminação, mesas e cadeiras em boas condições para a aplicação das provas.

Conforme o Inep, os responsáveis pedagógicos devem também solicitar o atendimento especializado até o dia 11 de dezembro. Além disso, eles devem acompanhar os candidatos em todo o processo. Desse modo, se responsabilizam até por informar as notas obtidas nas provas. As inscrições e solicitações devem ser feitas no site Sistemas Especiais Inep.

Datas do Enem 2020

Versão impressa: 17 e 24 de janeiro;

Enem Digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro;

Enem PPL: 23 e 24 de fevereiro.

De acordo com o Inep, em decorrência da pandemia da covid-19, os estudantes que forem diagnosticados com alguma doença infectocontagiosa, como a covid-19, e não puderem comparecer ao exame na versão impressa ou digital, poderão ter uma nova chance. Nesses casos, a reaplicação ocorrerá nos mesmos dias do Enem PPL 2020. Os candidatos devem informar a situação ao Inep até um dia antes da data de aplicação das provas.

