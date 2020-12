Perto do fim do campeonato, Guarani vence Sampaio Corrêa e fica a dois pontos do G4

Nesta quarta-feira, Sampaio Corrêa e Guarani entraram em campo pela Série B. Em confronto no Castelão, em São Luís, o Bugre conseguiu três pontos importantes e venceu os donos da casa por 1 a 0 restando apenas sete rodadas para o fim do campeonato.

A partida merecia mais gols! Desde o início dos noventa minutos, as duas equipes se apresentaram para o jogo e tiveram volume ofensivo.

O primeiro tempo passou em branco, com destaque para os dois goleiros – Gustavo e Jefferson. A segunda etapa ficou mais aberta ainda, com as duas equipes buscando o gol, e o Guarani conseguiu. Aos 35 minutos, Pablo subiu no meio da zaga e testou para o fundo da rede.

O Bugre aproveita a chance e encosta ainda mais no G4, além de tirar pontos de um concorrente direto ao acesso. O Guarani termina a rodada com dois pontos atrás do Juventude, quarto colocado, e o Sampaio quatro atrás do grupo de classificação.