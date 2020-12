Pesquisa aponta que somente 3% dos alunos voltaram para aulas presenciais neste ano

Pesquisa da Unicef intitulada Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes mostra que apenas 3% dos alunos voltaram para as aulas presenciais em 2020. De acordo com a pesquisa, mesmo com a reabertura parcial das escolas, o retorno de alunos de 4 a 17 anos foi pontual.

Apenas 9% das famílias que responderam à pesquisa afirmaram que houve retomada, com aulas presenciais de ensino nas escolas. A pesquisa mostrou ainda que a reabertura das escolas ocorreu de forma mais intensa entre as famílias de maior renda, aquelas com renda de mais de 5 salários mínimos. Ao todo, entre as famílias com essa renda, 22% informaram que as unidades de ensino retomaram as atividades presenciais.

Em novembro, houve uma queda da participação dos alunos nas atividade de ensino à distância. De acordo com os dados, em outubro, 63% dos alunos faziam aulas remotas e exercícios cinco vezes na semana, enquanto em novembro apenas 52% seguiu com as atividades.

A pesquisa mostra ainda que a renda das famílias com crianças e adolescentes diminuiu. Desse modo, cresceu também o número de pessoas que não conseguiram manter uma boa alimentação. 8% das famílias com menores de idade responderam que deixaram de comer por falta de dinheiro. Isso afeta a 5,5 milhões de brasileiros. Além disso, a pesquisa observou ainda o estado de saúde mental dos alunos. Nesse sentido, os responsáveis informaram ainda que os adolescentes registraram alterações no sono e no apetite.

