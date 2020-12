Pesquisa de Satisfação, Marketing e Relacionamento

Por que a satisfação do cliente é mensurada na atualidade?

O nível de satisfação do cliente não era mensurável no mercado tradicional, já que o foco não era a experiência do cliente. Uma vez que não era usual para as empresas atuarem construindo um relacionamento com o cliente.

No entanto, com a generalização da internet a satisfação do cliente se tornou uma das métricas mais importantes para as empresas. Haja vista a fluidez da internet.

A internet alterou a forma como a empresa se relaciona com o cliente

Não existia um relacionamento pensando para longo prazo, já que o conceito de fidelização não era priorizado. Entretanto, a internet mudou a forma como se faz os negócios, bem como aproximou o público das marcas.

Contudo, ainda era necessário que as empresas construíssem uma relação com a audiência, o que fez do Marketing Digital uma necessidade. Bem como as pesquisas de satisfação começaram a trazer a realidade da expectativa do cliente.

A empresa conceituada no mercado

Sendo assim, tornou-se importante alinhar o que a empresa oferece com o que o cliente precisa. Assim, dando origem ao conceito mais importante da atualidade, a satisfação do cliente para a construção do conceito de uma empresa.

Através das métricas das pesquisas é possível reconhecer o que deve ser melhorado para que a empresa seja reconhecida junto aos cientes.

Pesquisas de satisfação e marketing digital

Portanto, podemos considerar que para uma empresa construir um relacionamento com o seu cliente na era digital é necessário que faça pesquisas de satisfação e ações de marketing digital.

No entanto, é de grande valia se a empresa considerar os feedbacks internos para essa construção, como ouvir a equipe de atendimento ao cliente. Visto que o contato direto com o cliente ajuda a entender as falhas nos processos.

Muitas empresas se beneficiam em fazer uso de reuniões brainstorming para entregar a excelência ao cliente.