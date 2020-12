Pesquisa renegada por anos deu base para a vacina mais eficaz

Uma pesquisa renegada por anos permitiu a fabricação da vacina contra o vírus. Esse estudo foi realizado por uma profissional há muitos anos.

A cientista ganhou fama por ceder a base para as vacinas contra Covid-19. Mas, durante anos foi zombada. Porque falavam que era um estudo sem importância.

Durante anos ela tentou apoio financeiro para seguir com o projeto. Mas não conseguiu. Ela pretendia identificar o material que leva instruções para as células. Assim, induz-se a produção de uma proteína no corpo.

A pesquisa renegada

A descoberta do RNA foi na década de 60 e animou os pesquisadores. Porém, o sentimento acabou-se devido a problemas. Sendo o fato dos materiais acabarem rapidamente e gerarem reações inflamatórias nas pessoas.

Com todos os desafios, a pesquisadora resolveu ir para os Estados Unidos para seguir com o trabalho. Porém, continuou enfrentando várias negativas em seus estudos.

A pesquisa renegada rendeu uma briga com um de seus chefes. Assim, em seguida, começou a trabalhar em outro local, mas como insistia no estudo foi rebaixada.

Mesmo com tantas negativas, não desistiu em descobrir uma forma de utilizar o RNA em pessoas. Dessa forma, em 2000 juntou-se a outro pesquisador e conseguiram realizar um material para seguir a pesquisa.

Os achados publicaram-se em 2005, mas não despertou-se o interesse de outros pesquisadores. Logo, apenas em 2010 duas empresas apostaram na ideia.

Empresas apostam em pesquisa

A Moderna e Biontech foram as primeiras empresas a apresentarem resultados de uma vacina contra Covid-19. Assim, elas tiveram altos números de qualidade.

Devido a sua ajuda ela está participando da produção do imunizante. Até então, não havia nenhuma forma que utilizasse o RNA para produzir um medicamento.

Os resultados surpreenderam até a comunidade acadêmica. Porque tornou-se a produção mais eficiente já realizada em uma situação de emergência como a de agora. Lembrando que era uma pesquisa renegada por anos.

Uso da pesquisa renegada

A pesquisadora hoje é considerada uma das mais importantes devido a vacina. Assim, a doutora mostrou que estava correta em suas pesquisas e a importância dos resultados. Além disso, a pesquisa renegada por anos foi a principal base para lutar contra o coronavírus.

Mesmo com a descoberta é preciso de apoio de todos. Ou seja, evitar sair de casa sem necessidade. Além disso, é importante manter o uso de máscara e álcool gel nas mãos. Então, se todos fizerem sua parte as chances de reduzir os casos são maiores e o resultados são melhores.

Siga as recomendações e aguarde o plano de vacinação no Brasil começar. Dessa forma, teremos bons resultados na saúde.