PF prende desembargadoras por esquema de compra de decisão

A Polícia Federal (PF), atendendo à decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, deflagrou hoje (14/12), as 6ª e 7ª fases da Operação Faroeste. Duas desembargadoras foram presas.

O objetivo é a desarticulação de possível esquema criminoso voltado à venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desta vez, com a participação de membros de outros poderes, que operavam a blindagem institucional do esquema.

São investigados pela PF possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência.

Na manhã de hoje, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador/BA, Barreiras/BA, Catu/BA, Uibaí/BA e Brasília/DF, bem como a determinação de prisão temporária de duas Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a prisão preventiva do operador de um juiz, além do afastamento do cargo e função de todos os servidores públicos envolvidos nestas fases.

A decisão foi expedida pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça.

As informações disponíveis são de nota oficial da PF.

Outras operações da PF hoje

A PF deflagrou, ainda nesta segunda-feira (14/12) a Operação Carteira Fácil, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que falsifica e comercializa diversos documentos públicos e privados, dentre eles certificados de ensinos fundamental, médio e superior, diplomas de cursos profissionalizantes e de capacitação.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária, bem como implementado sequestro de bens, todos decorrentes de decisão exarada pela 2ª Vara Criminal de Aracaju, em face de declínio de competência ocorrido em processo que tramitava na Justiça Federal.

A investigação teve início no ano de 2016, quando foi apresentada à Polícia Rodoviária Federal uma carteira falsa de curso de condutor de veículo de passageiros. A PRF então apresentou o condutor à Polícia Federal.

Leia também: Paulo Guedes declara o fim do auxílio emergencial