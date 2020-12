Pfizer e Moderna testam vacinas contra variante britânica do coronavírus

Com o anúncio do Reino Unido, sobre a variante do coronavírus, Pfizer e Moderna estão testando novas vacinas. Assim, por meio dos testes será possível comprovar a eficácia dos anticorpos contra o vírus.

Análises adicionais poderão ser feitas no decorrer das próximas semanas. Então, veja aqui quais são os requisitos para essa testagem e se realmente a nova versão da Corona Vac é eficaz.

Pfizer e Moderna testam vacinas contra nova variante

Com o anúncio do Reino Unido sobre a nova mutação do coronavírus, o pânico se estendeu em vários locais. Afinal, essa nova variante tem poder de disseminação de mais de 70%.

Vendo a necessidade de uma vacina mais potente, a Pfizer e Moderna estão testando novas versões. Atualmente, a Corona Vac não possui eficácia contra essa mutação.

Para Moderna a sua vacina terá eficácia

A Moderna vem testando uma vacina que será eficaz para essa mutação. Além disso, a mesma acredita que a sua versão terá imunidade. Portanto, sendo ideal contra essa nova variante do Covid-19.

Os testes que serão realizados nesta e nas próximas semanas, poderão confirmar. Certamente, novas vacinas surgirão, a partir dessa testagem, com foco em mutações que possam ocorrer futuramente.

Pfizer cria nova vacina contra Covid-19

A Pfizer está criando “banco de dados” a partir de amostras de sangue. Assim sendo, a partir de pessoas imunizadas com a primeira versão, se criará a segunda vacina.

Portanto, com base nessas informações, será possível criar anticorpos essenciais. Além disso, poderá neutralizar possíveis novas linhagens que surgirão.

Pfizer e Moderna produzem as únicas vacinas autorizadas

A Food and Drug Administration autorizou apenas a Pfizer e Moderna para a produção das vacinas. Assim, somente as duas empresas poderão produzir e testar, dentro dos EUA, essa versão contra o coronavírus.

Mesmo com essa mutação do Covid-19, a Moderna e a Pfizer, citam que suas vacinas serão eficazes. Contudo, pesquisadores informam que essa variante do vírus é mais potente, e a vacina poderá não ser ideal.

Mutações do coronavírus são normais e podem acontecer sempre

Mutações em vírus é comum, por isso outras variantes do coronavírus podem acontecer. Porém, esse novo Covid-19, possui cerca de 17 mutações variadas em um só vírus.

Assim como, cada uma dessas mutações são responsáveis por aumentar a transmissibilidade. Por isso, para diminuir o surto é necessário continuar com os cuidados. Ou seja, lavar as mãos, manter o distanciamento e fazer uso de máscara.