Philco HIT P10 é lançado com câmera tripla por R$ 1.499

Nesta quinta-feira (3), a Philco lança a mais nova iteração da linha de celulares HIT, o P10. O dispositivo chega ao mercado com um conjunto de três câmeras, processador Octa-Core A55, 4 GB de memória RAM e armazenamento interno de 128 GB, expansíveis para até 256 GB. Todo conjunto é gerenciado pelo sistema Android 10 e energizado por uma bateria com autonomia de 4000 mAh, suficiente para um longo dia de uso.

Destaque do lançamento, o conjunto de câmeras entrega uma excelente variedade de modos com qualidade, graças à presença dos sensores de 13 MP para ângulos abertos, 5 MP para os ângulos ultra abertos e 2 MP para melhorar o reconhecimento de profundidade. A câmera frontal é de 8 MP e fica alojada em um furo na tela, que conta com um display IPS HD+ de 6,2″ e design de bordas infinitas.

O HIT P10 sensor de impressões digitais, reconhecimento facil e GPS. (Fonte: Philco / Reprodução)Fonte: Philco

A diretora executiva da Philco, Cristiane Clausen, fala sobre o lançamento do novo modelo da linha HIT: “Tivemos um feedback super positivo no lançamento do HIT,” comenta, “Queríamos aliar ainda mais tecnologia aos nossos smartphones, como já fazemos com as nossas TVs e aparelhos de áudio, então para o HIT P10 tivemos o cuidado com detalhes que fizessem dele um produto surpreendente e acessível,” conclui.

O novo HIT P10, da Philco, chega ao mercado nacional nas cores Cinza Espacial e Dourado, com valor sugerido de R$ 1.499,99. Ele já pode ser encontrado nas principais lojas varejistas e na loja online da Philco.