Pia convoca Seleção Feminina para série de treinamentos

Nesta segunda-feira, a técnica da Seleção Brasileira Feminina, Pia Sundhage, convocou 23 jogadoras para realizar um período de treinos fora da data Fifa. A estrela Marta, do Orlando Pride, está na lista.



Pia Sundhage comandando treino da Seleção Brasileira feminina. (Foto: Reprodução)

As atletas se reunirão, dos dias 5 a 20 de janeiro, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Esses trabalhos dão início à observação da comissão técnica visando às Olimpíadas de Tóquio, que serão realizadas em 2021.

A lista da comandante sueca conta com novidades, como as presenças das goleiras Viviane, do Palmeiras, e Nicole, do Santos, e das meias Ingryd, do Corinthians, e de Kerolin, atualmente sem clube. Esta última jogadora, apontada como uma grande promessa, ainda cumpre uma suspensão de dois anos pela Conmebol, que deve encerrar em março de 2021, por ter sido flagrada no exame antidoping quando atuava pelo Audax.

Confira a lista completa:

Goleiras:

Bárbara – Avaí/Kindermann

Viviane – Palmeiras

Nicole Ramos – Santos

Defensoras:

Rafaelle – Changchun Dazhong (China)

Erika – Corinthians

Tamires – Corinthians

Bruna Benites – Internacional

Tainara – Santos

Camilinha – Palmeiras

Fernanda Palermo – Santos

Meio-campistas:

Ingryd – Corinthians

Júlia Bianchi – Avaí/Kindermann

Duda – São Paulo

Carol – São Paulo

Andressinha – Corinthians

Marta – Orlando Pride (Estados Unidos)

Duda Santos – Avaí/Kindermann

Kerolin – sem clube

Adriana – Corinthians

Atacantes:

Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos)

Bia Zaneratto – Wuhan Xinjiyuan (China)

Millene – Wuhan Xinjiyuan (China)

Chú – Ferroviária