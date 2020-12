PIB brasileiro tem alta de 7,7% no terceiro trimestre

No terceiro trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou alta de 7,7%, quando comparado ao trimestre anterior deste ano. Com isso, o PIB brasileiro recuperou parte da queda de 9,6% que registrou entre abril e junho.

O segundo trimestre teve os números revisados. Antes, havia sido divulgada a diminuição de 9,7%. O número atual foi influenciado pela reabertura do comércio das cidades, além do arrefecimento momentâneo da pandemia do novo coronavírus.

O resultado também teve impulso pelo crescimento de 7,6% do consumo das famílias. Nas ofertas, o destaque ficou por conta da indústria, que teve alta de 14,8% quando comparado ao trimestre anterior. Todos os dados foram divulgados nesta quinta-feira (03) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No quarto trimestre de 2020, o último, analistas avaliam que há sinais de perda no impulso. No ano que vem, com o desemprego crescente, fim de programas do governo, como o auxílio emergencial, e desarranjo das contas públicas, os analistas acreditam que o impulso cessará.

O auxílio emergencial atualmente paga parcelas de R$ 300 para alguns beneficiários e parcelas de R$ 600 para outros, que foram aprovados mais tarde. Todos têm direito às cinco parcelas iniciais de R$ 600. Já as parcelas de prorrogação de R$ 300 são pagas apenas para alguns beneficiários, dependendo de quando foram aprovados. O primeiro grupo aprovado, em abril, recebe as quatro parcelas da prorrogação. Há ainda uma parcela que não terá direito a nenhuma parcela de R$ 300.