Pietro Fittipaldi utilizará número 51 na Fórmula 1 para homenagear Mundial do Palmeiras

O palmeirense Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, foi o escolhido para substituir Romain Grosjean, que sofreu um acidente no Grande Prêmio do Bahrein do último domingo (29), na Fórmula 1, e utilizará esta oportunidade para homenagear o Palmeiras, estampando o número 51 em seu carro, em alusão à Copa Rio de 1951.

Cada piloto da Fórmula 1 pode escolher um número fixo para o seu carro – o atual campeão Lewis Hamilton, por exemplo, utiliza o 44. Com isso, o brasileiro, por não poder usar o 21 que desejava, optou por relembrar o mundial do Verdão e, com isso, demonstrar o seu amor pelo clube.

Pietro Fittipaldi será o primeiro palmeirense no grid da Fórmula 1 desde 2001, ano em que Luciano Burti competia na categoria. A primeira corrida do piloto será no próximo domingo (06), no Grande Prêmio do Bahrein.