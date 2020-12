Pikimin 3 Deluxe tem diversão e puzzles na medida certa

Shigeru Miyamoto sempre foi conhecido por seu talento na série Mario Bros., mas poucos sabem que a lenda trabalhou em outros projetos fantásticos e, que até hoje, não receberam o devido reconhecimento. Uma destas pérolas é Pikmin 3, produzido originalmente para o Wii U, em 2013. O game acabou de receber uma versão para o Nintendo Switch.

O jogo também ganhou outro nome: Pikmin 3 Deluxe. A Nintendo aproveitou também para realizar uma leve melhoria gráfica e incluir novos modos de jogo. Mas será que foi o suficiente para deixá-lo conhecido? Nada melhor do que aproveitar o poderio de divulgação do Nintendo Switch para este feito.

Fofinhos e ordinários!

Em Pikmin 3 Deluxe, você comanda três astronautas provenientes do planeta Koppai. Eles estão em busca de alimento e recursos naturais para sua terra natal, já que tudo foi destruído pela irresponsabilidade da população. Até parece um exercício de futurologia do que pode acontecer por aqui.

Ao explorar o universo, Alph, Brittany e Charlie, descobrem o planeta intitulado PNF-404. A primeira análise é que o local possui todos os recursos necessários para a sobrevivência e é pra lá que eles decidem ir. Só que o tiro saiu pela culatra. Além dos suprimentos necessários, a terra selvagem possui diversos enigmas, ameaças e monstros que podem atrapalhar sua caminhada. Pra completar, durante a aterrissagem, alguns problemas acabaram acontecendo e os três se perderam.

É aqui que entram os pikimins. É difícil definí-los. Pimentinhas coloridas? Sementes com pernas e olhos? O fato é que eles são fofinhos e muito inteligentes, além de possuírem características únicas. Antes de explicar o que cada um faz, aqui vai um primeiro conselho. Cuidado para não se apegar muito a eles.

Os pikimins são divididos por cores. Os vermelhos e primeiros a aparecerem na aventura, são ferozes, bons lutadores e suportam o fogo. Os de pedra possuem excelente resistência e ajudarão a quebrar vidros. Já, os amarelos são condutores de eletricidade e excelente escavadores. Por fim, os azuis, que andam debaixo da água e, os rosas, que podem voar.

Eles serão controlados pelos astronautas por meio de um apito, que os reunirá sempre que você quiser. Além disso será possível orientá-los para a realização de tarefas imprescindíveis da sua jornada. Você pode usá-los para montar uma ponte, atacar inimigos, destruir barreiras e coletar alimento.

Mistura de gêneros

Um dos grandes pontos positivos de Pikmin é que ele flutua por diversos gêneros. Pode ser o de gerenciamento, um puzzle e até mesmo um RTS. Poderíamos colocar outros dentro dele, mas não é necessário. Ele bebe em diversas fontes e constrói algo único, cativante, desafiador e muito divertido.

O jogo não é dividido em fases, mas em dias. Cada um deles serão vividos em uma das regiões do planeta, onde você coletará itens durante um determinado tempo. Você chega pela manhã e tem que sair antes de escurecer, caso contrário, seus pequenos amigos serão devorados pelos monstros noturnos. Se tiver algum perdido, use o apito geral da nave para salvá-los da noite.

Cada dia equivale a 15, 20 minutos. Durante este tempo será fundamental ter um bom gerenciamento do que fazer, para que todo ciclo possa ser aproveitado da melhor forma possível. Um fator bem legal é que sempre após um dia de exploração, será possível ver estatísticas e conferir a análise de tudo o que foi feito. Desta forma, na próxima oportunidade que você tiver de entrar na mesma região, poderá maximizar as tarefas.

A grande questão do gerenciamento é que os seus astronautas precisarão de alimentos diários para sobreviver. Frutas gigantes serão transformadas em sucos e servirão para que sua jornada continue. Aqui fica a dica. Sempre que avançar na história, lembre-se de coletar frutas. Caso contrário, se os mantimentos acabarem, a história chegará ao fim.

A vida dos seus companheiros fofinhos também poderá terminar antes do que se imagina. Foi até por isso que eu falei no começo pra vocês não se apegarem muito a eles. Mas fique tranquilo. Eles nascem de forma fácil, mas será necessário fazer algumas coisas. Entre elas, coletar animais e plantas e levar até a nave dos seus companheiros, chamada cebola. Os pikimins brotarão do chão!

Ter um bom controle do tempo e do cenário explorado será fundamental para o seu sucesso na aventura. Em alguns momentos será necessário deixar uma grande descoberta para trás e recolher uma fruta para que sua tripulação possa se alimentar.

Modos de jogo

Uma das grandes novidades da versão de Switch é que será possível se divertir de diferentes formas. Um dos mais interessantes é o Side-Stories, que trará diversos cenários paralelos e com os astronautas protagonistas dos outros dois jogos, Olimar e Louie.

Fique atento também ao modo multiplayer. Nele, você terá 10 minutos para coletar o máximo de frutas e tesouros possíveis. Quem conseguir mais itens, vence. Além disso, existem outros dois estilos para se divertir com os amigos: Bingo Battle e Mission Mode.

Como o nome diz, o Bingo Battle fará com que você colete os itens necessários para completar uma cartela de bingo na horizontal ou vertical. O primeiro a conseguir será considerado vencedor. Já, no Mission Mode, você precisa cumprir tarefas para subir num ranking global. Um pena que todos os modos multiplayers sejam locais. Quem sabe podemos ver um modo online no futuro?

Poderia ser mais bonito

Pikmin 3 Deluxe parece um jogo de Wii U quando analisamos a parte gráfica. A grande sorte do título é que ele já era muito bonito na época. A BigN fez pouquíssimas alterações nesse quesito. Muitos objetos do cenário aparecem com serrilhados e, outros, um pouco borrados. Seria importante ter dado um pouco mais de atenção para estes detalhes para cativar mais os jogadores.

Em contrapartida, a otimização está excelente e já funcionava muito bem em 2013. Pouca coisa foi alterada neste quesito. Uma pena que independentemente das novidades, para adquirir o jogo será necessário pagar uma boa grana. Na loja brasileira, o jogo está saindo por R$ 299.

Tenha tudo sobre controle

Pikmin parece ser um jogo complexo. Para comandar tudo ao seu redor será necessário decorar muitos botões, porém impressiona a facilidade em aprendê-los. Chega a ser intuitivo com o passar do tempo. Tudo se encaixa facilmente, desde como controlar seus amiguinhos, até como comandar os astronautas.

O joy-con chega a ser bem responsivo, tanto ao jogar na sua televisão, quando na tela do Switch. Outro detalhe que chama a atenção é que Pikmin 3 Deluxe permite que você jogue de maneira co-op. Se tiver um amigo para se divertir junto, pode ter certeza que sua aventura será muito mais divertida, tranquila e fácil.

Vale a pena?

O grande objetivo dos títulos Pikimin é a exploração. É por meio dela que você encontra diversos itens para sobreviver e transpor diversos desafios. Poderia ter recebido um carinho maior na parte gráfica para se adequar a qualidade do Nintendo Switch. Pikimin 3 Deluxe é um grande achado da Nintendo para o portátil. Tem tudo para enaltecer esta série que ficou obscura por muitos anos e mostrar, mais uma vez, a genialidade de Shigeru Miyamoto.

Pikimin 3 Deluxe foi gentilmente cedido pela Nintendo para a realização desta análise.

Pikimins sao bonitinhos, mas ordinários, cheios de artimanhas e loucos para te ajudar

Nota: 88