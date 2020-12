Pintinho, presidente do Olaria, morre vítima de Covid-19

Morreu nesta sexta-feira, aos 72 anos, o presidente do Olaria, Augusto Pinto Monteiro, conhecido como Pintinho. Ele estava internado há cerca de uma semana em um hospital particular com Covid-19, mas não resistiu.

Pintinho era muito conhecido no futebol carioca. Em seu site oficial, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, publicou uma nota de pesar. Confira:

‘Com extremo pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio comunica o falecimento do presidente do Olaria Atlético Clube, Sr. Augusto Pinto Monteiro, mais conhecido como Pintinho, nessa sexta-feira.

A FERJ se solidariza na dor dos familiares e amigos nesse momento de extrema tristeza para o futebol do Rio de Janeiro.’