Piquet cria equipe na Stock Car para 2021 com Nelsinho e Jimenez

Nelsinho Piquet e Sergio Jimenez serão os pilotos da MX Piquet Sports (Foto: José Mario Dias)

A Stock Car possui uma nova equipe para a temporada 2021. Em parceria com os empresários Flávia Gulin e Edson Reis, Nelson Piquet criou a MX Piquet Sports, com sede em São Paulo. O novo time já definiu, inclusive, os dois pilotos para o próximo ano: Nelsinho Piquet vai correr com o carro #33 e Sérgio Jimenez estará com o #73.

A nova equipe marca o retorno de Jimenez ao automobilismo brasileiro. O piloto, que disputou em 2020 a última temporada do Jaguar eTrophy, correria pela KTF neste ano, mas não conseguiu por conta da pandemia de Covid-19.

“A Stock Car se reinventou depois de 40 temporadas e o ano de 2021 promete muito. Já fui patrocinador da categoria por meio da Autotrac, já patrocinamos carros na categoria e frequentei o evento por dois anos quando o Pedro Piquet estava na F-3 Brasil”, disse Nelson Piquet.

“Quando o Nelsinho e o Jimenez apresentaram o conceito da equipe MX Piquet Sports, apoiei imediatamente. Eles são grande pilotos e vamos fazer aquilo que sabemos de melhor para colocar os dois em condições de disputar vitórias na Stock Car”, seguiu.

Sérgio Jimenez volta ao Brasil após correr no Jaguar eTrophy (Foto: Reprodução/Twitter)

Jimenez, que já disputou GP2, Fórmula Renault e estava no Jaguar eTrophy, onde conquistou título em 2019. O experiente piloto agradeceu o apoio da família Piquet para retornar à Stock Car, onde competiu de 2013 a 2018.

“Conheço o Nelson e o Nelsinho há décadas, desde meu início no kart”, afirmou Jimenez.

“Sempre que entraram em alguma corrida com a marca Piquet Sports, foram protagonistas – até mesmo na GP2. Já tive a experiência de participar do desenvolvimento de uma equipe desde o lançamento na Stock Car e eles acabaram depois sendo campeões. Estou extremamente motivado em retornar à Stock Car para a temporada completa em 2021, correndo na MX Piquet Sports”, completou.

Nelsinho Piquet é um dos postulantes ao título da Stock Car em 2020 (Foto: Duda Bairros/Vicar)

Atualmente na Full Time, Nelsinho Piquet muda de equipe para a próxima temporada e torce pela evolução do projeto. No passado, em categorias menores, o filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 já correu com equipe própria e agora volta a esse cenário.

“Estou muito motivado com esse novo projeto. Tivemos grandes conquistas com a Piquet Sports no passado e sei que estaremos fortes para disputar o campeonato 2021”, pontuou Nelsinho.

“A Stock Car é uma grande categoria, que me recebeu de braços abertos. Tive três anos memoráveis competindo com as cores da Texaco e gostaria muito de retribuir lutando por mais um título com a marca. Sei que minha história aqui está apenas começando e fico muito empolgado em partir para um novo projeto, especialmente pelo envolvimento de profissionais de destaque como meu pai, o Sergio Jimenez e todo o estafe que teremos trabalhando para estruturar a equipe”, finalizou.

