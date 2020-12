Pixar anuncia filme de Buzz Lightyear com voz de Chris Evans

É hora dos fãs de Toy Story embarcarem em uma aventura “ao infinito e além” com um certo patrulheiro espacial. A Pixar anunciou, nesta quinta (10), o lançamento da animação Lightyear, com dublagem de Chris Evans (Capitão América). O anúncio foi realizado em meio às muitas novidades divulgadas no Disney Investor Day 2020.

Mas para quem pensa que se trata de mais um spin-off dos brinquedos de Toy Story, a história não é bem assim.

A primeira imagem divulgada do filme. (Fonte: Divulgação / Pixar)

“Só para esclarecer, [o filme] não é sobre Buzz Lightyear, o brinquedo. Esta é a história de origem do Buzz Lightyear humano no qual o brinquedo é baseado”, explicou Chris Evans, em uma publicação do Twitter.

Assim, o verdadeiro Buzz Lightyear existirá na realidade imaginada pelo brinquedo, o que significa que veremos os seus dias de ação como patrulheiro espacial no Comando Estelar.

O anúncio se torna ainda mais importante porque se trata de reimaginar um personagem do universo Pixar, o que abre possibilidades de expansão para diversas histórias.

Com direção de Angus MacLane (Procurando Dory), a estreia de Lightyear está prevista para 17 de junho de 2022. Confira o teaser: