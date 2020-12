Planejamento Estratégico – Gestão de Falhas

Como acompanhar um planejamento estratégico?

Um planejamento estratégico exige análises de ambientes internos e externos. Após essas análises de ambientes, terá a identificação das possíveis ações cabíveis.

No entanto, é necessário viabilizar os custos e as melhorias da sua empresa. Uma vez que as ações exigem disponibilidade orçamentária.

Acompanhe as ações e os processos na rotina da empresa

Assim sendo, ainda é necessário que acompanhe as ações dentro da rotina. Dentro de um planejamento é necessário que os processos sejam revistos com a finalidade de otimização. Ou seja, é cabível analisar se poderá eliminar alguma etapa do processo.

O acompanhamento em tempo real pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, em um sistema de gestão testes podem ser feitos no ambiente de homologação.

Assim sendo, quando o sistema estiver funcionando em um ambiente de produção, as falhas serão menores, caso ocorram.

Ajustes em menor escala e identificação de falhas

Ao testar os processos dentro do planejamento, os ajustes futuros serão em menor escala, assim diminui custos e otimiza o tempo.

Quando as falhas são identificadas durante a execução dos processos, é necessário que volte para etapas anteriores do seu planejamento, de forma que possa ajustar a falha identificada.

Muitas possibilidades para o seu processo

A vantagem do acompanhamento do planejamento enquanto ele está em processo de execução é a abrangência de decisões. Uma vez que poderá redesenhar as etapas dos processos ou ainda modificar o objetivo daquele processo, considerando fatores externos.

No entanto, caso a falha do processo durante a execução do seu planejamento seja detectada, é necessário que estabeleça um limite aceitável de resolução. Uma vez que a sua empresa não pode parar por conta de atrasos e reajustes nos processos.