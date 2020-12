Planejamentos Estratégicos – 5W2H – Notícias Concursos

Planejamentos estratégicos e as etapas dos processos

Planejamentos estratégicos devem ser feitos em várias etapas da gestão de uma empresa, bem como em todos os setores.

Há vários modelos de planejamentos estratégicos que as empresas podem adaptar, porém, todos eles devem responder as perguntas referentes ao conceito 5W 2H.

5W

What (o que será feito?) – Why (por que será feito?) – Where (onde será feito?) – When (quando?) – Who (por quem será feito?)

2H

How (como será feito?) – How much (quanto vai custar?)

Ao responder essas perguntas terá assertividade para planejar as ações da sua empresa.

Pode elaborar planos de ação para todas as áreas, de maneira de que todos eles devem ser acompanhados.

As questões do 5W 2H deixam os planejamentos direcionados, de modo que as empresas possam alcançar seus objetivos através da assertividade dessa estratégia.

Definições direcionam os custos

Definindo o que será feito, qual é o motivo, o local, quando e por quem, a empresa já terá as definições prioritárias necessárias. Pois saber o que deve ser feito e quem será o responsável é uma maneira de direcionar as responsabilidades.

Ao passo que definir a estratégia e os custos pode ser uma maneira de dividir o budget das áreas para as devidas necessidades.

Sucesso nos acompanhamentos e adaptações

Planejamentos são fundamentais para que uma empresa tenha sucesso, por isso é fundamental que faça seus acompanhamentos. Ao passo que possa ajustar as demandas prontamente não perdendo os prazos estabelecidos.

Falamos sobre o plano de marketing em três passos, o que pode interessante para uma empresa. Tanto para a área de Marketing como para as demais áreas, adaptando a forma de planejamento.

Independentemente da sua forma de atuação, escolha um plano que responda as objetividades do 5W2H para que tenha assertividade nas suas ações.

Certamente uma empresa que atua de forma planejada aumenta suas chances de sucesso e amplia a sua visão quanto ao futuro do negócio.