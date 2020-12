Plano de Ação – Estratégia de Sucesso

Plano de ação e a clareza sobre o seu negócio

Para elaborar um plano de ação é fundamental que elabore esse plano de uma forma que faça sentido para o seu negócio.

Fundamental acompanhar os resultados das ações

Existem muitas formas de elaborar planejamentos, entretanto, é fundamental que escolha um plano para acompanhar seus resultados.

Todavia, é importante lembrar que pode adaptar as estratégias e acompanhamentos ao seu modelo de gestão.

Questionamentos importantes

Sendo assim, é importante que seus acompanhamentos respondam aos seguintes questionamentos.

O QUÊ (ação),

POR QUÊ (por que fazer),

QUANDO (data),

QUANTO (valor envolvido),

COMO (detalhar como será realizado),

QUEM (responsável pela ação),

ONDE (local da ação) e

STATUS (concluído, em andamento ou em atraso)

Essas perguntas direcionam suas ações de forma estratégica para que não perca a objetividade do seu negócio.

Definições e viabilidade do projeto

Através da definição da ação, prazos, valores do orçamento e o responsável pelo projeto sendo apontado no seu plano, fica mais fácil manter a viabilidade do projeto.

É importante que faça um plano para cada área, bem como um plano por projeto. Sendo assim, poderá acompanhar suas ações de forma objetiva.

Adaptação de outras estratégias

Falamos sobre o plano de marketing em 3 passos, poderá consultar esse plano, de modo que poderá adaptá-lo à outras demandas.

Contudo, é importante acompanhar de forma programada suas ações. Certamente ferramentas de gestão como o Trello podem ajudar nesse tipo de gestão.

Os planejamentos devem ser ajustados conforme as alterações ocorrem no projeto. Assim sendo, poderá entender todos os fluxos dos seus projetos.