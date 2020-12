Plataforma de educação domiciliar começa a funcionar em 2021

Após a regulamentação da educação domiciliar no Distrito Federal ser aprovada no último dia 1 de novembro, a modalidade ganhará uma plataforma de auxílio.

O projeto, idealizado pelo o ex-secretário de Educação do DF, Marcelo Aguiar, passará a valer já no primeiro semestre de 2021 não somente para estudantes do DF, como também para de todo o País.

A priori, vale dizer, o programa se destinará para alunos em fase de alfabetização e que fazem parte do primeiro ano do ensino fundamental.

De acordo com Aguiar, a aprovação do conhecido homeschooling servirá para retirar da clandestinidade as famílias que já adotam essa metodologia na cidade.

Associação Nacional de Educação Domiciliar é de que 20 mil estudantes em todo o País utilizam a educação domiciliar. Não existem dados quantitativos do homeschooling em Brasília.

Marcelo Aguiar destacou que as crianças e adolescentes que utilizam o homeschooling precisam ter acesso a benefícios e direitos destinados aos demais estudantes, como o uso de equipamentos públicos na condição de estudantes, como museus, parques e bibliotecas, e o que é mais importante, ter direito a diploma no final de cada fase do ensino.

O homeschooling será acompanhado e fiscalizado pelo secretaria de Educação, que também ficará responsável pela aplicação das provas de avaliação dos estudantes.

Aprovação na educação domiciliar

Somente aqueles estudantes que alcançarem a média estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) para cada matéria, será considerado apto para ir para a série seguinte e terá direito a certificado de conclusão do curso. O projeto aprovado pela CLDF atende ao artigo 23 da Constituição Federal, que estabelece que é competência comum da União, estados e municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, às ciência, à pesquisa e à inovação.

Aguiar informou que o material didático utilizado pela plataforma foi adaptado de uma editora que já atua no mercado de material escolar. Para que fosse aprovada o sistema foi colocado em teste em todo o País. Embora comece a funcionar para valer a partir do próximo ano, o lançamento da Plugged, nome da plataforma ,– algo como plugado na educação – será ainda este ano. Aguiar comparou o homeschooling às escolas comunitárias criadas por trabalhadores e para que seus filhos pudessem ter acesso às educação.

