Plataformas de Vídeo – Marketing de Conteúdo

Marketing Digital – Conteúdo de vídeo

Dentro do Marketing Digital as estratégias de conteúdo é uma das formas mais assertivas para atrair o cliente. No entanto, há várias formas de gerar conteúdo, sendo blogs, vídeos, redes sociais, enfim, são várias possibilidades.

Por isso, trouxemos algumas opções de plataformas para que possa gerar conteúdos em formato de vídeos.

Youtube

O Youtube é maior plataforma de vídeo da atualidade, sendo a melhor forma de gerar conteúdo assertivo. Visto que gerar conteúdos através do dessa plataforma populariza marcas, empresas e pessoas.

No entanto, o ideal para quem deseja utilizar o Youtube para gerar conteúdo é que alimente o canal para que possa ganhar seguidores e aumentar as visualizações do vídeo.

Facebook Live

O Facebook permite que a empresa transmita ao vivo apresentações para seus contatos e seguidores. Por isso, muitas empresas fazem uso estratégico das lives para atrair a audiência. O Facebook live ainda possui métricas importantes que mensuram o engajamento do público.

Instagram

O Instagram é muito popular para quem deseja fazer lives, no entanto, ainda possui o recurso inovador da IGTV. No entanto, assim como o youtube, é necessário que os conteúdos atraiam as pessoas pela assertividade. Certamente os recursos do Instagram são interessantes, ao passo que os vídeos podem complementar outras ações das marcas.

Certamente, os vídeos tem potencial de gerar valor e até mesmo lançar uma marca no mercado. No entanto, os vídeos devem amparar outras ações de Marketing Digital. De modo que o Marketing de Conteúdo atraia visitantes à empresa e gere valor para os produtos da marca de forma estratégica e complementar entre as ações.