PlayStation já cogitou fazer remakes de Uncharted e God of War

Com a chegada da nova geração de consoles, é cada vez mais comum vermos uma alta demanda pelo relançamento de jogos clássicos. Considerando a boa recepção de Demon’s Souls Remake, que saiu direto do PS3 para ganhar uma versão com gráficos top de linha no PS5, é de se esperar que a Sony esteja atenta a mais oportunidades assim.

Durante o programa Gabbin+Gamin de David Jaffe, Michael Mumbauer, o ex-chefão da Sony San Diego Studio, falou um pouco sobre o seu antigo trabalho e como o foco do time realmente estava migrando para remakes e remasterizações com o passar dos anos.

“Era isso que eu estava buscando, e foi pra isso que o time de desenvolvimento foi montado. Eu acreditava que havia muito valor em refazer o God of War original com a mesma fidelidade visual que temos nos jogos de hoje em dia, ou quem sabe refazer Uncharted 1 também.”

Vale notar que ainda há mais de 200 pessoas empregadas no estúdio, o tal time citado por Michael, mas não há informações oficiais sobre eles estarem ou não conduzindo projetos nessa linha. Será que no futuro veremos a remasterização de algum desses títulos? Qual jogo você mais gostaria de ver remasterizado? Comente a seguir!