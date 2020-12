PlayStation: usuários passam mais tempo com jogos offline

Se prestarmos atenção nos jogos que mais se destacaram nos últimos anos, é fácil perceber que a maioria era multiplayer ou tinha pelo menos algum elemento online. Só que isso não quer dizer que esses jogos reinam em todas as plataformas, pelo menos não nos consoles da Sony.

A publicação Vice reportou recentemente que teve acesso a documentos confidenciais da Sony através de um desenvolvedor cuja identidade não foi revelada. Os tais documentos foram entregues a um número seleto de desenvolvedores ainda em 2019.

O objetivo era explicar como a aba de atividades do PS5 poderia ajudar os jogadores a encontrar ajuda sem que tivessem que pesquisar na internet. Só que, no meio desses registros, a Sony foca no fato de que em vez de estarem morrendo como muitos gostam de dizer, os jogos single player parecem estar em seu auge.

Embora as vendas possam mostrar que jogos multiplayer são mais bem sucedidos, a empresa mostrou que os usuários do PlayStation passam mais tempo jogando os games no modo offline do que online.

A nova barra de atividades ajuda os jogadores a terem uma experiência direta com games single playerFonte: Sony/Reprodução

Outra informação interessante é que os consumidores da Sony também demostraram uma certa dificuldade para encontrar tempo de jogar no dia a dia. Muitos dizem que nem iniciam o jogo se sabem que não têm pelo menos duas horas livres para aproveitá-lo.

Há também o risco de deixar o jogo de lado por um tempo e se esquecer do que estava fazendo, o que torna o retorno bem mais difícil aos games single player. Os jogadores entrevistados ainda mostraram resistência em usar guias do YouTube, citando que é muito trabalhoso procurar o trecho certo em vídeos muito longos.

Isso torna os títulos online bem mais simples de aproveitar, já que as partidas são mais curtas e não exigem que você lembre de personagens ou histórias. Foi pensando nisso que a Sony criou a tal aba de atividades apresentada pela primeira vez neste documento confidencial aos desenvolvedores.

Com essa aba, você tem uma lista de objetivos em jogos single-player no PS5. Desta forma, pode voltar ao game a qualquer momento, jogar por um tempo determinado e completar uma missão de forma bem direta. Comente se acha que essa é uma estratégia para ajudar os games offline!