Podcasts para estudar e treinar espanhol

Aprender por um meio alternativo aos livros e aulas é sempre instigante. Por isso, os podcasts são uma ótima opção para aqueles que querem inovar no modo de estudo, principalmente se o objetivo é aprender um novo idioma. Aprender uma língua estrangeira envolve diversas etapas e uma das mais importantes é a da compreensão de textos escritos e falados.

Pensando nisso, apresentamos abaixo algumas dicas de podcasts perfeitos para estudar espanhol e treinar a compreensão e a interpretação. Confira!

Unlimited Espagnol par Oscar

Em primeiro lugar, recomendamos um programa perfeito para iniciantes e para aqueles que já estão em níveis mais intermediários. Nesse podcast, Oscar apresenta diversas lições de espanhol em áudio. Além disso, as aulas são gratuitas e abarcam diversos assuntos desde atualidades até gramática e sintaxe da língua espanhola.

Español Automatico

O Español Automatico, por sua vez, traz episódios exclusivamente em espanhol. O podcast conta com uma voz masculina e com uma voz feminina, a voz de Karo Martinez, criadora do site. Os assuntos também são os mais diversos, de modo que há episódios até para explicar expressões próprias do espanhol. Além disso, as aulas também podem ser encontradas em vídeo, no YouTube.

Ser História

Para aqueles que já estão em nível mais avançado do espanhol, recomendamos o programa Ser História. Como o próprio título indica, esse podcast é sobre episódios históricos e personagens marcantes da história. Nesse sentido, o conteúdo se divide em seções, entre as quais há o “Cine e historia”, que é sobre filmes históricos, o “Personajes de Leyenda” e ainda o “Museos”, que trata sobre temas da história presentes nos museus espanhóis.

Coffee Break Spanish

Por fim, apresentamos um programa perfeito para iniciantes. Apesar de as aulas serem ministradas em inglês, esse podcast é ótimo para aqueles que estão começando. A apresentação é de um professor e o programa conta ainda com a presença de um aluno que aprende ao mesmo tempo que o ouvinte. As lições duram entre 15 e 20 minutos.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Inep define data de divulgação do cartão com locais do Enem 2020.