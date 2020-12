Podcasts para relaxar e aprender ao mesmo tempo na quarentena

A pandemia de covid-19 atingiu a todo o mundo e obrigou grande parte da população a se adaptar a uma nova realidade. Assim, com as atividades suspensas, muitos estudantes e trabalhadores foram dispensados para casa. E, sem dúvidas, com o passar dos meses, é normal se sentir ansioso e entediado. Em tempos de quarentena, a falta de opções do que fazer pode ser bastante estressante. Nesse sentido, os podcasts podem ser uma excelente alternativa.

O que é um Podcast?

Podcasts são programas de áudio transmitidos e disponibilizados na internet. É um formato semelhante ao rádio, porém mais dinâmico e interativo. Há plataformas que permitem o download de programas para ouvir offline, por exemplo. Os assuntos abordados são os mais diversos e variam de informações a entrevistas com famosos.

Confira agora alguns podcasts para relaxar e aprender enquanto dura a quarentena.

Estamos bem?

O programa, comandado pelos jornalistas Thiago Theodoro e Bárbara dos Anjos, aborda os mais diversos temas, explorando o autoconhecimento e outras demandas subjetivas da vida. Nesse sentido, é um dos podcasts mais indicados para aqueles que precisam relaxar.

Bom dia, Obvious

Apresentado por Marcella Ceribelli, esse podcast se apresenta em formato de entrevista. Os assuntos variam de notícias a outros temas atuais e relevantes no Brasil e no mundo. Desse modo, é uma ótima opção para os vestibulandos, já que eles precisam se manter atualizados.

Reprograme Seu Cérebro Cast

Esse programa apresenta dicas e técnicas de como aumentar a produtividade e a concentração. Assuntos como controle de emoções, otimização de tempo e desenvolvimento de bons hábitos são pauta desse podcast. Essa é sem dúvida uma ótima opção para se organizar na quarentena.

Para dar nome às coisas

Por fim, apresentamos o Para dar nome às coisas. Natália Sousa é o cérebro por trás do podcast que é direcionado à saúde mental. Assim, através de um programa dinâmico e interativo, a escritora e jornalista fala sobre medo, frustração, excesso de cobranças, pressão familiar, dentre outros assuntos semelhantes.

