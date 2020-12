‘Podem dar pesadelos ao Bayern?’

Nesta quarta-feira (16), o Santos venceu o Grêmio com tranquilidade por 4 a 1 na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, e avançou às semis da competição continental. Após a partida, dois jogadores fundamentais para o triunfo santista foram destaque na Fifa.

Em seu perfil oficial no Twitter, a entidade máxima do futebol mundial destacou as atuações de Kaio Jorge e Marinho que, juntos, foram responsáveis por quatro dos cinco gols do Peixe no duelo de ida e volta contra os gaúchos. A Fifa citou, inclusive, o Bayern de Munique, atual campeão da Champions League e que já tem vaga garantida para o próximo Mundial de Clubes.

“Um é um prodígio de 18 anos. O outro está na forma de sua vida aos 30”, começou dizendo a Fifa, citando Kaio Jorge e Marinho, respectivamente.

“Juntos, eles formam uma dupla de ação assustadora que levou Santos para as semifinais da Libertadores. Poderiam Kaio Jorge e Marinho trazer pesadelos ao Bayern no Mundial de Clubes”, completou.

💎 One is an 18-year-old wunderkind. The other is in the form of his life at 30 🔥

🤍🖤 Together they form a frightening double act that has fired Santos into the #Libertadores semi-finals. Could @kaiojorgeramos & Di Marinho give Bayern nightmares at the #ClubWC?

📸 @SantosFC pic.twitter.com/Wmjhs6DiIU

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020