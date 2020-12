O Goiás conseguiu uma vitória importante neste sábado na briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe esmeraldina bateu o Sport por 1 a 0 e deixou a lanterna da competição. Líder do grupo, Tadeu ressaltou a importância do triunfo.

“Sensação de que podemos reverter uma situação muito difícil, com espírito de entrega, dedicação. É uma equipe aguerrida, sofremos bastante, mas o jogo pedia que a gente desse uma recuada”, contou Tadeu aos canais Premiere na saída de campo.

“Uma vitória que nos dá esperança, confiança, traz torcedores para acreditar com a gente. Estamos em uma situação difícil. Foi uma prova de que a equipe sabe sofrer. Uma vitória dessa traz ânimo para ir para mais uma”, completou.

Com a vitória, o Goiás chegou a 23 pontos na 18ª colocação, cinco pontos abaixo do Bahia, primeiro time fora do Z4. Na próxima rodada, já em 2021, os goianos visitam o lanterna Coritiba em duelo direto.