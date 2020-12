Poderosa arranca máscara de ‘coitadinho’ de Miguel; descubra como · .

Miguel (Rafael Sardão) pagará caro por fazer Poderosa (Day Mesquita) se morder de ciúme no casamento de Fernanda (Barbara França) em Amor Sem Igual. A garota de programa descobrirá que o agrônomo desfilou de braços dados com Gisele (Prisma da Matta) apenas para provocá-la, já que a menina é apaixonada por José Antônio (César Cardadeiro) na novela da Record.

A decepção da ruiva só aumentará ao perceber que o produtor rural caiu na pilha de Furacão (Dani Moreno). A mãe de Caio (Henrique Camargo) incentivou o rapaz a dar um gelo na prostituta para fazê-la comer em sua mão. Até mesmo Maria Antônia (Giselle Batista) entrou na roda para “esquentar” a relação do casal.

Gisele, na verdade, não tem o menor interesse amoroso no galã de Rafael Sardão, uma vez que o rapaz é amigo de faculdade do seu pai. Ela entrará na vida do agricultor para fazer um estágio no sítio que ele mantém em sociedade com Oxente (Ernani Moraes).

Com medo de perder Miguel, a protagonista de Day Mesquita vai baixar a guarda e aceitar os conselhos do jovem antes de depor no julgamento de Leandro (Gabriel Gracindo). Ele lembrará que ela já mentiu uma vez ao afirmar para jornalistas que Ramiro (Juan Alba) não tinha qualquer envolvimento com o sequestro de Peppe (Matheus Costa).

A personagem de Barbara França se juntará ao vendedor de verduras para fazer pressão em Angélica. Acuada, ela não terá outra alternativa senão abrir o bico e explanar que todas as maldades do advogado foram arquitetadas por Tobias (Thiago Rodrigues).

O malandro interpretado por Thiago Rodrigues precisará se justificar com as autoridades, mas não será o único a ter de dar muitas explicações no folhetim de Cristianne Fridman.

Afinal, Gisele pagará paixão por José Antônio no meio do mercadão lotado nas cenas que serão exibidas a partir da próxima sexta (18). Assim que a novidade bater nos ouvidos de Poderosa, ela virará o jogo e colocará Miguel contra a parede por suas mentiras.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano. Além dos spoilers, confira os resumos da novela da Record publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Sem Igual e outras novelas.