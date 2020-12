Poderosa de Amor Sem Igual, atriz guarda segredo sobre final da trama há meses · .

Day Mesquita ainda levará mais alguns capítulos para dizer adeus à Poderosa em Amor Sem Igual. Com as gravações concluídas há um mês e meio, a atriz resiste à tentação de revelar os segredos guardados a sete chaves pelo elenco e pela equipe da produção. Ela, entretanto, já foi sabatinada sobre o final até pela própria família –a irmã Jullyene Mesquita é fã da novela da Record.

“Eu estou acompanhando a trama de perto para saber exatamente o que eu posso ou não falar. As pessoas já descobriram algumas coisas, mas até minha irmã quer saber o que vai acontecer com Poderosa e Miguel [Rafael Sardão]. Para ela, eu até abro uma licença poética para contar alguma coisa”, brinca a artista em entrevista ao ..

A intérprete, aliás, não se lembra de outro trabalho em que precisou passar tanto tempo ao lado de uma personagem, já que a pandemia de coronavírus (Covid-19) suspendeu as gravações durante seis meses. Com isso, a história tem previsão de exibir o seu último episódio apenas em janeiro de 2021.

“O maior diferencial é que teve esse hiato em que eu fiquei sem praticar. Eu só pensava se ainda sabia fazer a Poderosa (risos). A primeira cena no retorno ao estúdio foi desconfortável, eu não estava muito à vontade. Eu peguei no tranco lá pela terceira, quarta sequência”, confidencia.

Ela, no entanto, já se despediu dos cabelos ruivos que foram marca registrada da garota de programa. “Foi a mudança mais radical que eu tinha feito até então, mas era o momento de voltar ao que é mais natural para mim”, pondera a protagonista do folhetim de Cristianne Fridman.

Day Mesquita e Rafael Sardão ensaiam com EPIs

Humor ácido

A atriz fala que já sentiu nas redes sociais o que os números de audiência apontam desde a retomada da exibição de capítulos inéditos. Em seus melhores momentos, Amor Sem Igual chegou a superar a marca dos dois dígitos. “Muita gente que não via a atração antes da pandemia agora já está acompanhando. O conjunto da obra é muito bom”, comemora.

Day avalia que o humor ácido de Poderosa foi um dos pontos importantes para conquistar novos espectadores. “Muita gente fala desse jeito dela, meio debochado, que é bem diferente do que eu sou no dia a dia. As pessoas têm enxergado a personagem e não a atriz em cena. Para mim, é gratificante esse retorno”, diz a paranaense.

Ela também não percebeu qualquer tipo de rejeição em torno da profissão de Poderosa, ainda que o público da Record seja mais conservador. A aposta em uma garota de programa como protagonista, inclusive, partiu de Cristiane Cardoso –filha de Edir Macedo e atual diretora de dramaturgia da emissora.

“Eu não notei essa coisa [de rejeição], muito pelo contrário. O que vale é a história de amor, que tem um papel importante em quebrar padrões e preconceitos”, arremata a artista.

