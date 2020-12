Poderosa encontra ‘anjo’ e ganha ajuda para destruir Tobias · .

Em Amor Sem Igual, Poderosa (Day Mesquita) encontrará um “anjo da guarda” que pode mudar seu destino. Ela está em fuga na novela da Record após ter sido acusada de assassinar Ramiro (Juan Alba). A garota de programa também receberá a ajuda da Polícia Federal para destruir Tobias (Thiago Rodrigues), o culpado pela morte do empresário.

Desesperada com a perda do pai e a armação cometida pelo irmão, a amiga de Furacão (Dani Moreno) seguirá com seu plano de fuga para bem longe de São Paulo. Sem dinheiro, ela voltará a trabalhar como prostituta e vai aproveitar a distração de um caminhoneiro para se esconder na boleia do veículo em cenas que serão exibidas a partir de quarta-feira (30).

Durante a estadia no esconderijo móvel, Poderosa voltará ao posto de gasolina próximo ao ponto de prostituição que frequentava nos primeiros capítulos do enredo de Cristianne Fridman.

Na lanchonete de beira de estrada, o caminho da protagonista se cruzará mais uma vez com o de Miguel (Rafael Sardão), seu amado e “anjo da guarda” na novela. O reencontro proporcionará mais uma oportunidade para que a ruiva receba a ajuda do agrônomo e consiga provar sua inocência.

Enquanto isso, na capital paulista, o antagonista da trama seguirá com o plano para culpar a meia-irmã pela morte do pai. Com o objetivo de encontrar o paradeiro da prostituta o mais rápido possível, o malandro pressionará o delegado Fonseca (Thierry Figueira).

Porém, Tobias ficará surpreso ao descobrir que sua estratégia está prestes a naufragar. Rosa Flor (Brenda Sabryna) e Jorge (Saulo Rodrigues), agentes da Polícia Federal, visitarão a mansão dos Viana e contarão ao playboy que têm provas da inocência de Poderosa e do envolvimento de Ramiro no roubo do rim de Peppe (Matheus Costa).

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

