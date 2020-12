Poderosa esquece ‘acordão com família’ e incrimina Tobias · .

Poderosa (Day Mesquita) esquecerá do acordo que fez com Ramiro (Juan Alba) para denunciar Tobias (Thiago Rodrigues) em Amor Sem Igual. A jovem ficou nas mãos do playboy depois de afirmar para os jornalistas que o pai não tem qualquer envolvimento no roubo do rim de Peppe (Matheus Costa). Ela, no entanto, morderá a própria língua e assumirá as suas mentiras para incriminar o meio-irmão por tentar matá-la.

Na novela inédita da Record, a protagonista havia mentido à polícia ao falar que o pai não roubou o rim do filho de Luiggi (Eduardo Lago). O dono da Brás Talentos Esportivos estava na mira das autoridades depois de Bernardo (Heitor Martinez) deixar registrado em vídeo o envolvimento dele no sequestro do personagem de Matheus Costa.

Em troca da mentira, Ramiro comprou o Mademoiselle Olympia Night Club para Poderosa. Sabendo da transição financeira entre o pai e a irmã, Tobias se deu conta de que poderia ser beneficiado pelo acordo. Pois, como o vilão descobriu a falcatrua familiar, Poderosa nunca poderia contar às autoridades que ele havia tentado matá-la no começo da trama.

Porém, essa chantagem acabará no capítulo desta quarta (16). Com a chegada do julgamento de Leandro (Gabriel Gracindo) –que foi o único denunciado pela tentativa de assassinato de Poderosa–, a protagonista terá uma crise de consciência e decidirá mandar Ramiro para a cadeia.

Em uma conversa com Olympia (Françoise Forton) antes do julgamento, a personagem de Day Mesquita revelará seu desejo de jogar limpo e desfazer todos os conflitos que criou graças ao seu desejo ganancioso de vencer. Porém, a ex-dona do prostíbulo a fará pensar melhor sobre a estratégia.

“Se você mudar sua versão agora, o seu depoimento perde a credibilidade. Ai pode jogar tudo a perder. O que vai ser, Poderosa? Você vai jogar Tobias na frente do ventilador, de todos, da imprensa, ou vai garantir a prisão do Leandro?”, questionará a veterana, colocando a ex-empregada na parede.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

