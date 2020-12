Poderosa mostra lado sujo para encobrir mentira; descubra como · .

A convivência com Ramiro (Juan Alba) arrancará o que de pior há no coração de Poderosa (Day Mesquita) em Amor Sem Igual. Após mentir para a imprensa sobre o roubo do rim de Peppe (Matheus Costa), a jovem comprará as testemunhas do caso, a começar por Duplex (Miguel Nader). Ela oferecerá um emprego para o brutamontes em troca de seu silêncio na novela da Record.

Com medo de apodrecer no xilindró, o dono da Brás Esportes fez um acordo com a filha bastarda. Ela precisará convencer os jornalistas de que Bernardo (Heitor Martinez) inocentou o empresário de sequestrar o filho de Luiggi (Eduardo Lago) antes de morrer. Em troca, a garota de programa ganhará o cabaré de Olympia (Françoise Forton) de mão beijada.

A ruiva aceitou as condições do pai sem medir as consequências. Ela perceberá que trocou os pés pelas mãos diante da decepção de seu amado Miguel (Rafael Sardão).

Com o coração partido, o agrônomo decidirá colocar em prática o plano de deixar São Paulo para esquecer a protagonista de Day Mesquita de uma vez por todas. A amiga de Furacão (Dani Monteiro) chegará a rastejar aos pés do produtor rural, mas não conseguirá convencê-lo a ficar na cidade.

Para piorar, Tobias (Thiago Rodrigues) enxergará nas mentiras a chance de se livrar definitivamente de Angélica nas cenas que serão exibidas a partir de quarta (9). O vilão oferecerá um contrato para Caio (Henrique Camargo) em um time de futebol europeu, mas exigirá que o garoto convença Duplex a desmascarar a prostituta em público.

O personagem de Miguel Nader balançará entre dar uma força para a carreira do enteado e apunhalar uma de suas melhores amigas pelas costas. Ele verá a situação se transformar em uma “sinuca de bico” com uma contraproposta que receberá de Poderosa.

A meia-irmã de Fernanda (Barbara França) partirá para o ataque ao sugerir que Duplex se torne seu guarda-costas, com direito a um salário polpudo. Desempregado e na pior desde que Olympia fechou o negócio de divertimento noturno, ele precisará tomar uma decisão no folhetim de Cristianne Fridman –e rápido.

