Poderosa paga o pato e teme prisão pela morte de Bernardo · .

Poderosa (Day Mesquita) voltará a se sentar diante do delegado Fonseca (Thierry Figueira) em Amor Sem Igual. Dessa vez, a garota de programa não estará no lugar de vítima. A amiga de Furacão (Dani Moreno) precisará se explicar após o assassinato de Bernardo (Heitor Martinez) e morrerá de medo de ser presa na novela da Record.

Nos primeiros capítulos da trama, a prostituta foi com Miguel (Rafael Sardão) até o distrito policial para denunciar o pistoleiro por tentativa de homicídio. A jovem,agora se mostrará disposta a fazer justiça com as próprias mãos ao marcar um encontro com o comparsa de Tobias (Thiago Rodrigues).

Além de provas de que Ramiro (Juan Alba) roubou o rim de Peppe (Matheus Costa), a ruiva também aproveitará para armar uma cilada para o antagonista vivido por Heitor Martinez. O vilão, no entanto, sentirá o cheiro de encrenca de longe. Ele a receberá debaixo de chumbo grosso. Um tiro certeiro acertará o celular de Angélica.

A protagonista de Day Mesquita conseguirá um depoimento capaz de incriminar o patriarca dos Viana, mas Miguel colocará tudo a perder. O produtor rural avançará em cima de Bernardo e levará a pior.

Prestes a apertar o gatilho para exterminar o agrônomo, o mau-caráter vai cair duro no chão ao ser atingido por um disparo misterioso. Ele será morto por Rosa Flor (Brenda Sabryna), que se revelará um policial federal. Ela se disfarçou de “maria-chuteira” para investigar os crimes envolvendo pessoas ligadas à Brás Esportes.

Envolvido até o pescoço nas sujeiras do personagem de Thiago Rodrigues, Fonseca bancará o durão durante as investigações sobre o incidente. Ele levará Miguel, Poderosa e Duplex (Miguel Nader) para se explicar em seu escritório. A mocinha do folhetim de Cristianne Fridman entrará em desespero por achar que passará o resto de seus dias no xadrez.

A bronca, entretanto, sobrará para a detetive interpretada por Brenda Sabryna. Ela poderia até mesmo ser expulsa da corporação caso algumas das testemunhas tivesse percebido sua presença na cena do crime. “Devia te suspender, mas preciso de você infiltrada. Agora some da minha frente”, rosnará o agente da lei.

