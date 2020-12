Poderosa rasteja por migalha de amor de Miguel; saiba por quê · .

Miguel (Rafael Sardão) decidirá ir embora de São Paulo para esquecer Poderosa (Day Mesquita) de uma vez por todas em Amor Sem Igual. Prestes a embarcar para o interior, o produtor rural será surpreendido pela garota de programa. Ela rastejará aos seus pés para implorar por uma segunda chance na novela da Record.

Não é de hoje que o produtor rural está incomodado com as decisões de Angélica no folhetim de Cristianne Fridman. Depois do vexame na festa de aniversário, ele ainda se decepcionará ao descobrir que a jovem terá firmado um pacto com Ramiro (Juan Alba). Ela cobrará um preço alto para livrá-lo do processo sobre o roubo do rim de Peppe (Matheus Costa).

A prostituta reunirá a imprensa para afirmar com todas as letras que o pai não tem qualquer envolvimento no sequestro do filho de Luiggi (Eduardo Lago). Em troca, ela exigirá que o dono da Brás Esportes lhe dê o bordel de Olympia (Françoise Forton).

Desiludido, o agricultor interpretado por Rafael Sardão juntará as suas tralhas para deixar a capital paulista nas cenas que serão exibidas a partir da próxima terça (8).

Envolvida com sua vingança, Poderosa só vai dar fala que está na iminência de perder seu grande amor graças a um toque de Furacão (Dani Moreno). A mãe de Caio (Henrique Camargo) abrirá os olhos da amiga sobre os planos do vendedor de verduras.

Por pouco, a protagonista de Day Mesquita conseguirá chegar à casa de Oxente (Ernani Moraes) a tempo de uma última conversa com Miguel. Balançado pela visita, ele precisará reunir forças para mostrar que está decidido a viver sem o amor da ruiva.

O agroboy, contudo, precisará adiar a sua viagem diante do depoimento da meia-irmã de Fernanda (Barbara França) em favor do antagonista de Juan Alba. Com o coração partido, ele procurará a delegacia de Fonseca (Thierry Figueira) para desmascarar as mentiras de Angélica.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

