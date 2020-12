Pogba faz golaço, e Manchester United consegue ‘virada-relâmpago’ sobre West Ham antes de semana decisiva

O Manchester United visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, saiu atrás, mas buscou a vitória de virada por 3 a 1 com seus dois primeiros gols ocorrendo em um intervalo de 205 segundos, neste sábado, pela 11ª rodada da Premier League.

Tomas Soucek abriu o placar em um primeiro tempo dominado pelos visitantes. Depois do intervalo, Paul Pogba fez um golaço para empatar após assistência de Bruno Fernandes, enquanto Mason Greenwood virou pouco depois. Marcus Rashford fechou a conta.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Com o resultado, o United ganha sua nona partida seguida fora de casa pela Premier League, sendo que os últimos cinco triunfos vieram após o time sair atrás no placar. Os Red Devils chegam a 19 pontos e figuram na quarta colocação.

Já os londrinos, que vinham de três vitórias seguidas no Campeonato Inglês, estacionam nas 17 unidades e aparecem na sétima posição.

A virada gera confiança no Manchester United para uma semana em que terá uma decisão e um clássico. Na terça-feira, a equipe visitará o RB Leipzig pela última rodada da fase de grupos da Champions League, às 17h (de Brasília). Os Red Devils precisam de um empate no confronto direto para confirmarem a vaga às oitavas de final. Já no domingo, o time de Ole Gunnar Solskjaer receberá o Manchester City, às 14h, pela Premier League.

West Ham 1 x 3 Manchester United

GOLS: Soucek (West Ham); Pogba, Greenwood e Rashford (United)

WEST HAM: Fabianski; Balbuena, Ogbonna e Cresswell; Coufal (Johnson), Rice, Soucek e Masuaku; Bowen (Lanzini) e Fornals (Benrahma); Haller. Técnico: David Moyes

MANCHESTER UNITED: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Alex Telles; McTominay e Pogba; Greenwood, Van de Beek (Bruno Fernandes) e Martial (Mata); Cavani (Rashford). Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

Paul Pogba comemora após marcar pelo Manchester United diante do West Ham Getty Images

2 Relacionado

–2 mil torcedores do West Ham estiveram nas arquibancadas – algo que não acontecia desde 29 de fevereiro (280 dias atrás)

–1º tempo: West Ham finalizou 12 vezes contra apenas 3 do United, que teve 62,6% de posse de bola

-Poupado neste sábado, De Gea havia atuado em todos os outros 68 jogos do United sob o comando de Solskjaer na Premier League

-O West Ham marcou em todos os 11 jogos que fez nesta Premier League – só o Liverpool (10 jogos) também conseguiu a marca

-Bruno Fernandes atuou como substituto na Premier League pela 1ª vez

-Soucek fez seu 5º gol em 24 jogos pelo West Ham – foi o 2º nesta Premier League

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

-David Moyes perdeu 3 e empatou duas vezes nos 5 jogos que teve contra o United desde que deixou o clube

-Desde a estreia de Bruno Fernandes na Premier League, nenhum jogador tem mais participações diretas em gol do que ele: 26 (15 gols e 11 assistências)

-O último gol de Pogba na Premier League havia sido em 30 de julho, ficando 11 jogos sem marcar

-O United é o 3º time a conseguir 9 vitórias seguidas como visitante na Premier League – Manchester City e Chelsea alcançaram a marca duas vezes cada e ambos possuem o recorde de 11 triunfos

-Rashford tem 10 gols em 17 partidas na temporada

West Ham domina o 1º tempo; Manchester United resolve no 2º

Os mandantes controlaram o primeiro tempo e tiveram um gol anolado de Bowen por impedimento e uma bola na trave de Fornals, antes de conseguir abrir o placar aos 38min. Depois de cobrança de escanteio da esquerda, Rice desviou de cabeça e Soucek completou da pequena área para o fundo da rede.

Na sequência, Haller quase ampliou ao receber em velocidade, driblar Henderson, cortar um marcador e, no momento da conclusão, escorregar. Inacreditavelmente, o West Ham não conseguiu ampliar a vantagem.

Na volta do intervalo, Solskjaer mandou a campo Bruno Fernandes e Rashford, que descansaram na etapa inicial em meio a uma sequência pesada de jogos. Saíram Van de Beek e Cavani. O time visitante ainda teve de gastar sua terceira e última alteração logo cedo, depois que Martial sentiu um problema e precisou ser substituído, dando lugar a Mata aos 17min.

Três minutos depois, o Manchester United buscou o empate. Bruno Fernandes fez bela jogada individual e deu assistência para Pogba, que finalizou de fora da área para fazer um golaço. Menos de quatro minutos depois, Greenwood recebeu de Alex Telles na área e virou o jogo.

Embalado, o time visitante quase fez o terceiro com Rashford acertando a trave. Já aos 33min, o atacante não desperdiçou após receber lançamento primoroso de Mata e fechou a conta.

Classificação

– West Ham: 7º lugar, com 17 pontos

– Manchester United: 4º lugar, com 19 pontos

Próximos jogos na Premier League

Sexta-feira, 11/12, 17h*, Leeds United x West Ham

Sábado, 12/12, 14h30*, Manchester United x Manchester City

*horário de Brasília