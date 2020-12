Pogba faz golaço, Rashford marca novamente e Manchester United vence o West Ham de virada

O Manchester United voltou a vencer pela Premier League. Jogando contra o West Ham, os Red Devils conseguiram fazer 3 a 1 fora de casa. Soucek abriu o placar para os mandantes, mas Pogba, Greenwood e Rashford garantiram a virada.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

Parecia que o Manchester United se complicaria mais uma vez. A fraca atuação no primeiro tempo dos Red Devils foi coroada com um gol de Soucek, que aproveitou desvio de Rice após escanteio, para abrir o placar.

Van de Beek e Cavani deixaram o jogo no intervalo e entraram Bruno Fernandes e Rashford, que mudaram o rumo da partida.

Martial e Pogba, que faziam péssima partida, continuaram em campo. E aos 20 minutos do segundo tempo, o camisa 6 recebeu de Bruno Fernandes e acertou um lindo chute de fora da área para deixar tudo igual.

O camisa 9, porém, sentiu e deixou a partida um pouco antes do empate. Sem ele, o Manchester United melhorou. Três minutos após o gol de Pogba, Greenwood aproveitou cruzamento de Alex Telles e virou a partida.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Rashford recebeu uma bola açucarada de Mata, que entrou no lugar de Martial, e tocou na saída do goleiro para fechar o placar. 3 a 1 e os três pontos para a equipe de Solskjaer.

Com a vitória, o Manchester United chegou aos 19 pontos e assumiu a quarta colocação na Premier League. O West Ham permaneceu com 17 e é o sétimo colocado, com um jogo a mais.