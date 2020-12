Pokémon: estudante vende US$ 80 mil em cards para pagar faculdade

O estudante Caleb King, da University of North Georgia, virou assunto internacional na web após confirmar a venda de um incrível lote de cartas raras de Pokémon TCG avaliado em mais de US$ 80 mil (cerca de R$ 420 mil) para financiar seus estudos na faculdade de medicina.

Segundo reportado pela agência de notícias Fox 5 Atlanta, as cartas Pokémon foram incrivelmente valorizadas após cerca de quatro anos, quando adquiridas por US$ 4 mil (cerca de R$ 21 mil) em 2016. Agora em 2020, uma nova reavaliação nos raríssimos itens de coleção indicou valores acima de U$ 80 mil apenas para uma porção da coleção adquirida, resultando em um excelente negócio por parte do universitário, que disponibilizou leilões para fãs pela internet.

(Fonte: Fox 5 Atlanta / Reprodução)Fonte: Fox 5 Atlanta

“Muitas pessoas tentaram me desencorajar de fazer isso no início, especialmente meus pais”, disse King. “Eles disseram: ‘Ei, você não deveria gastar tanto dinheiro com esses cartões, isso é ridículo.’ Eu não escutei, e valeu a pena.”

Infelizmente, a venda dos cards não foi suficiente para que o estudante pudesse pagar suas despesas de forma integral, mas King já estava com uma carta na manga — ou “cartas”, perdão pelo trocadilho — e lançou mais 21 itens de sua coleção para serem comercializados online, acreditando ser capaz de conseguir mais US$ 50 mil para realizar o sonho de ser um cirurgião ortopédico.

Levando em fala que uma dessas cartas leiloadas é um “Red Cheeks Pikachu” do primeiro booster set avaliado em US$ 20 mil (cerca de R$ 104 mil), tudo indica que a história terá um final feliz muito em breve.