Pokémon GO detalha seu cronograma e eventos de janeiro de 2021

Com 2021 cada vez mais perto, a desenvolvedora Niantic revelou os seus planos para o futuro próximo em Pokémon GO, detalhando como vai ser a virada de ano e o começo do ano que vem.

O ano já começa a todo vapor com uma nova Descoberta Extraordinária: entre as 18h (horário de Brasília) de 1º de janeiro até as 18h de 1º de fevereiro, teremos uma chance de pegar um Chansey ao cumprir suas missões!

Pouco antes disso, a partir das 22h (horário local) de 31 de dezembro de 2020 até as 22h de 4 de janeiro de 2021 vai rolar um evento de Ano Novo com direito a novos itens de avatar, velhos monstrinhos com chapéu de festa, e o novo Slowpoke Bobo usando óculos de 2020.

Também foi revelado o cronograma de reides repleto de Pokémon lendários e míticos: das 18h de 1º de janeiro até as 10h de 5 de janeiro, Ho-Oh estará nas reides, com direito a raras versões brilhantes também! Das 10h de 5 de janeiro até as 10h de 12 de janeiro, Genesect estará nas reides com um Disco Incendiante.

Das 10h de 12 de janeiro até as 10h de 19 de janeiro, Heatran aparecerá, também com versões brilhantes. Por fim, das 10h de 19 de janeiro até as 10h de 26 de janeiro, Kyogre e Groundon serão os seus desafios e também podem aparecer Brilhantes. Fechando o mês, a Niantic também prometeu uma surpresa no dia 26 de janeiro, quando um monstrinho misterioso vai aparecer nas reides a partir das 10h.

Todos os horários acima levam em conta apenas o seu horário local. Você gostou desse cronograma? Comente!