Pokémon GO terá Dia Comunitário especial em dezembro

Tal como aconteceu no ano passado, o Dia Comunitário que será realizado em Pokémon GO neste mês não será em apenas um dia, mas dois, além de trazer todos os pokémons que foram destaques nos eventos de janeiro a novembro.

As datas marcadas para esse evento foram 12 e 13 de dezembro, e curiosamente neste ano teremos a ocasião de capturar não apenas as versões normais e brilhantes dos monstros de destaque de 2020, mas também os de 2019. Além disso, também haverá a oportunidade de obter o dobro de Poeira Estelar por captura, bem como Incenso com duração de 3 horas e metade da distância para chocar ovos.

Fonte: Niantic

Fim de Semana Comunitário de dezembro

Pokémon que vão aparecer com mais frequência na natureza: Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Electabuzz, Magmar, Magikarp, Porygon, Seedot e Piplup.

Pokémon que vão aparecer em reides: Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig e Chimchar.

Pokémon que vão chocar de ovos de 2 km: Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig e Chimchar.

Golpes que serão aprendidos pelas criaturas que evoluírem dentro do período de evento:

Evolua Charmeleon para obter um Charizard que conhece o Sopro do Dragão.

Evolua Kakuna para obter um Beedrill que conhece o Furação.

Evolua Kadabra para obter um Alakazam que conhece o Contra-atacar.

Evolua Haunter para obter um Gengar que conhece o Soco Sombrio.

Evolua Rhydon para obter um Rhyperior que conhece o Demolidor de Pedras.

Evolua Electabuzz para obter um Electivire que conhece o Lança-chamas.

Evolua Magmar para obter um Magmortar que conhece o Relâmpago.

Evolua Magikarp para obter um Gyarados que conhece a Aqua Cauda.

Evolua Porygon2 para obter um Porygon-Z que conhece o Triataque.

Evolua Croconaw para obter um Feraligatr que conhece o Hidrocanhão.

Evolua Piloswine para obter um Mamoswine que conhece o Poder Ancestral.

Evolua Grovyle para obter um Sceptile que conhece a Planta Mortal.

Evolua Combusken para obter um Blaziken que conhece a Queimadura Explosiva.

Evolua Nuzleaf para obter um Shiftry que conhece o Projétil de Semente.

Evolua Kirlia para obter um Gardevoir ou Gallade que conhece o Barulho Sincronizado.

Evolua Vigoroth para obter um Slaking que conhece a Pancada Corporal.

Evolua Vibrava para obter um Flygon que conhece o Poder da Terra.

Evolua Shelgon para obter um Salamence que conhece o Ultraje

Evolua Grotle para obter um Torterra que conhece a Planta Mortal.

Evolua Monferno para obter um Infernape que conhece a Queimadura Explosiva.

Evolua Prinplup para obter um Empoleon que conhece o Hidrocanhão.



Fonte: Tecmundo