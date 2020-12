Pokémon Yellow: segredo é descoberto 20 anos após lançamento do jogo

Pokémon Yellow foi lançado para Game Boy há 22 anos. Porém, recentemente, um jogador descobriu um segredo no jogo nunca revelado: usar um poder com Pikachu para iluminar uma caverna completamente escura.

O vídeo, divulgado no Twitter, foi postado pelo usuário Ethan Dobbs e mostra como foi feita a façanha. Ao invés de ter que usar o Flash HM, o jogador utilizou o poder Thunder e Thunderbolt de Pikachu para iluminar toda a região.

Pokémon Yellow tem segredo de mais de 22 anos revelado por usuário no TwitterFonte: Twitter

Como Thunder é uma das últimas habilidades da criatura, a outra forma de conseguir essa iluminação é simplesmente irritar Pikachu. Com isso, o monstrinho dispara um choque em seu personagem, o que faz a área ser iluminada também.

O vídeo, postado por Ethan, já tem mais de 700 mil visualizações no Twitter. Você pode conferir todo o processo assistindo-o abaixo.

Did you know? In Pokemon Yellow, Pikachu can briefly light up a cave after learning Thunderbolt or Thunder! pic.twitter.com/nV07MSUYvB

— Dobbs (@ethandobbs) December 3, 2020