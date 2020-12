Polêmico técnico vice-campeão do mundo é contratado por time francês e volta a trabalhar após 10 anos

Raymond Domenech está de volta! O treinador vice-campeão da Copa do Mundo em 2006 foi anunciado no último sábado como o novo comandante do Nantes, atual 16º colocado no Campeonato Francês.

Hoje com 68 anos, Domenech ficou marcado por episódios polêmicos na Copa do Mundo de 2010, há 10 anos. Naquele Mundial, ele viu seu elenco entrar em greve e teve até que separar uma briga entre o lateral Patrice Evra e seu preparador físico num treino.

A experiência com a seleção francesa, inclusive, foi sua última no comando de uma equipe de futebol. Desde então, Raymond não havia assumido nenhum clube e tinha feito trabalhos apenas como comentarista.

Antes das duas Copas do Mundo com a seleção, Domenech também havia treinado a equipe sub-21 da França, assim como o Lyon e o modesto Mulhouse.

O novo técnico do Nantes assinou contrato de seis meses, até o final da atual temporada.

Raymond Domenech assiste a jogo do PSG Getty Images

“Estou muito feliz e orgulhoso de me juntar a um lendário clube francês como o FC Nantes. Mal posso esperar para começar o trabalho com a comissão técnica e fazer todo o possível para o clube chegar num lugar onde merece estar”, disse o técnico.

O trabalho será árduo, afinal, o Nantes possui somente 15 pontos em 17 rodadas, com três de vantagem para a zona de rebaixamento. O próximo compromisso é no dia 6 de janeiro, contra o Rennes, pelo Campeonato Francês.