Polícia Militar da Bahia divulga vagas para profissionais de nível superior

A Polícia Militar do Estado da Bahia (PM BA) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 20 vagas, por tempo determinado, no cargo de Psicólogo, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Confira abaixo as oportunidades, distribuídos entre as seguintes localidades:

Salvador/RMS (8 vagas);

CPR/Oeste – Barreiras (2 vagas);

CPR/Sudoeste – Vitória da Conquista (2 vagas);

CPR/Sul – Itabuna (2 vagas);

CPR/Leste – Feira de Santana (2 vagas);

CPR/Norte – Juazeiro (2 vagas);

CPR/Chapada – Itaberaba (2 vagas).

De acordo com o edital, a função exige graduação (bacharel) em psicologia com registro do diploma no MEC (Ministério da Educação) e registro regular no Conselho de Classe (CRP/BA – Regional 03) ativo. O salário básico oferecido será no valor de R$ 1.505,94, acrescido de Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID), totalizando R$ 3.518,66 ao mês, mais R$ 12,00 por dia útil trabalhado de auxílio-refeição e auxílio-transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 4 de janeiro (a partir das 08h) até as 18h do dia 8 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial do site selecao.ba.gov.br.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas avaliação curricular (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios estabelecidos no edital, prevista para ocorrer no período de 28 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021. O resultado final será divulgado no dia 13 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial do Estado da Bahia e site www.pm.ba.gov.br.

O resultado final do processo seletivo simplificado será publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia e disponibilizado no site da Polícia Militar da Bahia – www.pm.ba.gov.br no dia 13 de fevereiro.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES

Atender militares estaduais e demais servidores da PMBA que sofrem de problemas emocionais. Realizar avaliação e diagnóstico psicológico no atendimento. Atuar na instituição PMBA. Realizar pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens teóricas. Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos. Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias. Acompanhar psicologicamente militares estaduais e demais servidores da PMBA gestantes, procurando integrar suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo este processo. Preparar o paciente para entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos, entre outros.

