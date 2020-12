Neste sábado, 26 de dezembro, a Polícia Militar do 11º BPM registrou mais um homicídio na cidade de Penedo. De acordo com informações policiais, uma parente da vítima relatou aos militares que duas pessoas em uma motocicleta chegaram na Rua Manoel Tavares, nas proximidades do mercadinho J.A e dispararam contra Reginaldo Manoel Lima dos Santos, 36 anos.

Em seguida os assassinos fugiram em direção desconhecida. A Polícia Militar realizou rondas ostensivas para tentar encontrar os criminosos, porém ninguém foi preso.

A Polícia Civil foi acionada, juntamente com o IML e Instituto de Criminalística para realizarem as medidas cabíveis.

com informações do 11º BPM