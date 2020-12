Policial, lutadora, parteira e até DJ · .

Jeiza (Paolla Oliveira) é a personagem com o currículo mais diversificado de A Força do Querer. Além de ser uma dedicada major da polícia, ela manda bem como lutadora de MMA e até já foi parteira. Agora, a loira também vai se arriscar como DJ na novela das nove. A filha de Cândida (Gisele Fróes) discotecará no Balada Jeiza, o ônibus de festa de Zeca (Marco Pigossi).

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de 14 de dezembro no folhetim de Gloria Perez, a rival de Bibi (Juliana Paes) “atacará” de DJ no novo empreendimento do filho de Abel (Tonico Pereira) e tocará para um grupo de convidados. Animados, os personagens irão aprovar a nova empreitada da personagem de Paolla Oliveira.

“Arrasou de DJ, tu”, dirá Zeca, ao beijar a noiva orgulhoso da “canja” que a major terá acabado de dar. Porém, não é só na carreira musical que ela mostra seus dotes. Multitarefa, a loira é bem-sucedida em tudo o que faz.

Mulher de fases

Quando Jeiza está determinada em combater o crime no Rio de Janeiro, não existe ninguém que consiga fazê-la mudar de ideia. No caso de Rubinho (Emilio Dantas), foi graças à sua dedicação que o malandro acabou encarcerado por tráfico de drogas.

Na época em que o bandido conseguiu um habeas corpus, Heleninha (Totia Meireles) viu uma entrevista da major e se convenceu em entregar à polícia um prova concreta contra o traficante. Ela enviou uma foto tirada por Yuri (Drico Alves), na qual o genro de Aurora (Elizangela) aparecia conversando com um criminoso foragido e procurado em todo o país.

No MMA, a moradora de Niterói (região metropolitana do Rio de Janeiro) também se dá bem. Treinada por Allan (Raul Gazolla), a loira saiu vitoriosa de dois embates com outras competidores, e a chamou a atenção da equipe do UFC (Ultimate Fighting Championship). A empresa organiza lutas da categoria mundialmente.

Sem distinção

Apesar das diferenças com Ritinha (Isis Valverde), até a “sereia” já encontrou um lado diferente e bem profissional da policial. Grávida, a amiga de Marilda (Dandara Mariana) contou com Jeiza para lhe ajudar no parto de Ruyzinho (Lorenzo Souza). Ela deu à luz no banco de trás de um táxi após o veículo ter ficado encurralado no trânsito no meio de um tiroteio.

